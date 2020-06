Arkema : devient membre du World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)

Regulatory News:

Arkema (Paris:AKE) annonce rejoindre le World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) et agir en partenariat avec ce réseau pour accélérer la transition vers un monde plus durable.

« Rejoindre le WBCSD est une étape importante pour Arkema » explique Thierry Le Hénaff, Président-directeur général d’Arkema. « Plus que jamais, dans un monde confronté aux défis économiques, environnementaux et sociaux, notre mission d’industriel est de mettre notre expertise dans la science des matériaux au service de la transition vers un monde durable. En collaboration avec les autres partenaires du WBCSD, nous pourrons accélérer cette transition et apporter des solutions innovantes contribuant aux Objectifs de Développement Durable définis par l’ONU. »

« Le WBCSD est fier d'accueillir Arkema en tant que nouveau membre. Alors que nous entrons dans la décennie de réalisation des Objectifs de Développement Durable, il est essentiel que les entreprises collaborent sur les problèmes interconnectés (pluridisciplinaires) et complexes auxquels notre monde est confronté aujourd'hui. Nous nous réjouissons de travailler avec Arkema pour accélérer la transition vers un monde durable » déclare Peter Bakker, Président et directeur général du WBCSD.

Fort d’un savoir-faire unique dans les matériaux de Spécialités, Arkema contribue par ses solutions innovantes et la gestion de ses activités à répondre à quatre enjeux majeurs d’aujourd’hui et de demain : l’urbanisation croissante, la raréfaction des ressources, le changement climatique et le défi des nouvelles technologies.

En cohérence avec l’accord de Paris, Arkema a adopté en début d’année un nouveau plan climat ambitieux contribuant à une trajectoire de réchauffement climatique « nettement en dessous de 2 °C » et s’est ainsi engagé sur la réduction de 38 % de ses émissions absolues de GES d’ici à 2030, par rapport à son niveau de 2015 (objectif SBT*) - et ce quelle que soit l’augmentation de ses volumes de production -.

*Science Based Target

À propos d’Arkema

Fort de savoir-faire uniques dans le domaine de la science des matériaux, Arkema dispose d’un portefeuille de technologies de premier rang pour répondre à l’accélération de la demande en matériaux nouveaux et durables. Avec l’ambition de devenir en 2024 un pur acteur des Matériaux de Spécialités, Arkema est aujourd’hui organisé autour de trois segments complémentaires, résilients et fortement innovants qui leur sont dédiés et qui représentent 80 % du CA du Groupe, les Adhésifs, les Matériaux Avancés et les Coating Solutions, et d’un segment Intermédiaires compétitif et bien positionné. Arkema offre des solutions technologiques de pointe pour répondre aux enjeux des nouvelles énergies, de l’accès à l’eau, du recyclage, de l’urbanisation, ou encore de la mobilité et est attaché à un dialogue continu avec l’ensemble de ses parties prenantes. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 8,7 milliards d’euros en 2019 et est présent dans près de 55 pays avec 20 500 collaborateurs. www.arkema.com

