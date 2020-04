Arkema : évalue l'impact du Covid-19 sur son T1 et dévoile ses ambitions pour 2024

(Actualisation: précisions du président-directeur général d'Arkema sur la revue du portefeuille d'activités)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de chimie Arkema a annoncé jeudi une série d'objectifs à moyen terme afin de devenir un "pur acteur" des matériaux de spécialités à l'horizon 2024, et a également chiffré l'impact de l'épidémie de Covid-19 sur ses résultats du premier trimestre.

"A l'horizon 2024, Arkema a pour ambition de devenir un pur acteur des matériaux de spécialités, avec un portefeuille résilient et simplifié, caractérisé par une rentabilité élevée et une forte génération de cash", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Le groupe vise à cet horizon un chiffre d'affaires compris entre 10 et 11 milliards d'euros et une marge d'Ebitda (excédent brut d'exploitation) d'environ 17% contre 15,8% aujourd'hui pour les activités de matériaux de spécialités dans son périmètre actuel.

Arkema se fixe également pour objectif un ratio de dette nette - y compris dette hybride - sur Ebitda inférieur à 2 et un retour sur capitaux employés (ROCE) supérieur à 10%.

"Les objectifs 2024 exposés constituent notre meilleure estimation à ce stade", a souligné Arkema dans un communiqué. "Leur réalisation dépendra de la durée et des impacts économiques long terme de la crise du Covid-19", a averti le groupe.

Dans l'immédiat, Arkema évalue l'impact du Covid-19 sur son Ebitda du premier trimestre 2020 entre 40 et 50 millions d'euros. "Compte tenu de sa structure financière très solide et de son niveau de liquidité, le groupe est confiant pour traverser cette période difficile pour l'économie mondiale et en ressortir en position de force", indique le communiqué.

Dans le cadre de la poursuite de son recentrage sur les matériaux de spécialités, le groupe alignera son organisation et son reporting sur trois métiers "cohérents aux perspectives de croissance attractives" : les adhésifs, les matériaux avancés et les produits de revêtement ("coating solutions"), a précisé Arkema.

Ces activités cohabiteront avec un segment "Intermédiaires" composé du MAM (Methyl Methacrylate)/PMMA (polyméthacrylate de méthyle), des gaz fluorés et des acryliques Asie, qui regroupe les "activités dont les résultats sont plus volatils et pour lesquelles le groupe mettra en œuvre des stratégies différenciées".

Le groupe engagera dès que les conditions de marché le permettront une revue de ses options stratégiques pour le MAM/PMMA, avec comme scénario central une cession de ces activités, a précisé le président-directeur général du groupe, Thierry Le Hénaff, lors d'une conférence de presse.

Pour les gaz fluorés, Arkema examinera les différentes alternatives envisageables pour réduire son exposition aux applications les plus émissives. Concernant les activités acryliques Asie, un rééquilibrage sera opéréré entre l'amont et l'aval.

Pas de commentaire sur la présence d'Elliott au capital

L'agence de presse Bloomberg avait rapporté à la fin février que les activités PMMA, valorisées à plus d'un milliard d'euros, pouraient être cédées dans le cadre d'une revue stratégique engagée par Arkema suite à l'entrée du fonds activiste Elliott au capital du groupe.

Interrogé par l'agence Agefi-Dow Jones jeudi, Thierry Le Hénaff n'a pas confirmé la présence d'Elliott au capital et a indiqué que le groupe dialoguait avec tous ses actionnaires. Elliott n'était pas immédiatement joignable pour apporter un commentaire.

"Sur les cinq prochaines années, la génération de trésorerie du groupe devrait encore progresser par rapport à la période précédente 2015-2019. En maintenant le ratio de dette nette (y compris dette hybride) sur Ebitda au niveau de fin 2019, elle devrait permettre de financer les projets majeurs de développement organique et les opérations de gestion de portefeuille, et de rémunérer les actionnaires avec un objectif de porter progressivement le taux de distribution du dividende à environ 40% à l'horizon 2024", a ajouté Arkema.

Cette situation financière devrait "permettre également des opérations ponctuelles de rachat d'actions dans des conditions de marché favorables", a souligné le groupe de chimie.

Arkema envisage par ailleurs des acquisitions ciblées afin notamment d'accélérer la croissance de son pôle d'adhésifs de spécialités, principalement constitué de Bostik.

A 13h35, le titre gagnait 4,6% à 65,34 euros sur un marché parisien en hausse de 1%.

-Eric Chalmet et François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: VLV

