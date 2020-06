Arkema : finalise la cession de son activité Polyoléfines Fonctionnelles

Regulatory News:

La cession de l’activité Polyoléfines Fonctionnelles d’Arkema (Paris:AKE) à SK Global Chemical a été finalisée le 1er juin et s’inscrit pleinement dans la stratégie de recentrage des activités du Groupe dans les Matériaux de Spécialités.

Avec un chiffre d’affaires d’environ 250 millions d’euros, l’activité Polyoléfines Fonctionnelles d’Arkema, qui est rattachée à l’activité PMMA, rassemble des copolymères et terpolymères d’éthylène pour les marchés de l’emballage alimentaire, de la câblerie, de l’électronique ou du revêtement. Cette activité qui emploie une centaine de salariés en France et dispose d’un réseau commercial au niveau international d’une trentaine de personnes, rejoint SK Global Chemical, filiale du groupe sud-coréen SK.

Cette cession, réalisée sur la base d’une valeur d’entreprise de 335 millions d’euros, s’inscrit dans la stratégie du Groupe présentée le 2 avril dernier de devenir un pur acteur des Matériaux de Spécialités à l’horizon 2024, recentré autour de trois segments complémentaires et fortement innovants que sont les Adhésifs, les Matériaux Avancés et les Coating Solutions.

Fort de savoir-faire uniques dans le domaine de la science des matériaux, Arkema dispose d’un portefeuille de technologies de premier rang pour répondre à l’accélération de la demande en matériaux nouveaux et durables. Avec l’ambition de devenir en 2024 un pur acteur des Matériaux de Spécialités, Arkema est aujourd’hui organisé autour de trois segments complémentaires, résilients et fortement innovants qui leur sont dédiés et qui représentent 80 % du CA du Groupe, les Adhésifs, les Matériaux Avancés et les Coating Solutions, et d’un segment Intermédiaires compétitif et bien positionné. Arkema offre des solutions technologiques de pointe pour répondre aux enjeux des nouvelles énergies, de l’accès à l’eau, du recyclage, de l’urbanisation, ou encore de la mobilité et est attaché à un dialogue continu avec l’ensemble de ses parties prenantes. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 8,7 milliards d’euros en 2019 et est présent dans près de 55 pays avec 20 500 collaborateurs. www.arkema.com

