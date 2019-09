Arkema : finalise le rachat des parts de son partenaire dans la JV chinoise Taixing Sunke

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de chimie Arkema a annoncé vendredi avoir finalisé le rachat de la participation de son partenaire dans Taixing Sunke Chemicals, leur coentreprise de production de monomères acryliques en Chine, et détenir ainsi la totalité des titres de la société.

L'opération aura un impact d'environ 70 millions d'euros sur la dette nette de l'entreprise.

Cette acquisition "permettra au groupe d'accompagner la croissance de ses clients en Asie et de gérer avec une plus grande flexibilité cette activité dans cette région qui représente plus de 50 % du marché mondial des acryliques", a indiqué Arkema dans un communiqué.

