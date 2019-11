Arkema : inauguration d'un centre pour l'impression 3D

15/11/2019 | 11:45

Le groupe de chimie Arkema annonce inaugurer, ce 15 novembre, un nouveau centre d'excellence mondial pour l'impression 3D au Cerdato, son centre de recherche situé à Serquigny, en Normandie.



Ce centre d'excellence dédié à la fabrication additive à partir de poudres polymères haute performance pourra bénéficier aux entreprises et organismes de formation de la région, dans une démarche collaborative.



Rassemblant espaces de collaboration et imprimantes de dernière génération, il bénéficie également de tous les moyens de conception de produit et d'analyse du Cerdato. Il complète le dispositif actuel qui comporte aussi deux centres en Pennsylvanie.



