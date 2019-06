Arkema : investit 20 millions de dollars pour entrer au capital de son partenaire Carbon

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le chimiste Arkema a annoncé mercredi avoir investi 20 millions de dollars pour entrer au capital de son partenaire américain Carbon, spécialiste de la fabrication numérique.

"Arkema a participé à hauteur de 20 millions de dollars au récent tour de table 'Carbon Growth Funding' qui contribue au développement de plateformes de fabrication numérique entièrement intégrées grâce à une collaboration renforcée autour des matériaux de pointe et des solutions innovantes", a indiqué Arkema dans un communiqué.

Depuis le début de leur collaboration en 2013, Carbon et Sartomer, filiale d'Arkema, "ont eu un rôle moteur dans l'évolution de la technologie du traitement et de la fabrication de résines pour produire des pièces fiables et compétitives", a ajouté le groupe.

"Nous sommes impatients de poursuivre et surtout de renforcer encore notre collaboration avec Carbon pour fournir à nos partenaires et nos clients, une nouvelle génération de solutions innovantes et de rupture pour les processus de fabrication en série. Cette collaboration va accélérer le développement de nouvelles opportunités de marché", a déclaré Thierry Le Hénaff, PDG d'Arkema.

