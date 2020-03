Arkema : la projection pour 2020 n'est plus "pertinente" en raison du Covid-19

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de chimie Arkema a annoncé vendredi que la projection pour l'exercice 2020 qu'il avait présentée le mois dernier à l'occasion de la publication de ses résultats annuels n'était plus "pertinente" compte tenu de la crise liée à la pandémie du coronavirus.

"A ce stade, Arkema n'est pas en mesure de fournir une estimation de l'impact du Covid-19 sur ses résultats 2020", a souligné le chimiste.

"L'impact cumulé sur l'Ebitda [excécent brut d'exploitation] du groupe pour les mois de janvier et février s'élève à environ 20 millions d'euros", a indiqué Arkema qui "réévaluera régulièrement la situation".

"Arkema met en œuvre toutes les actions appropriées pour faire face à la situation, pour protéger ses employés, et en limiter les conséquences sur ses activités et son résultat, en s'appuyant en particulier sur son bilan solide et ses ressources financières", a affirmé le chimiste dans un communiqué.

-Eric Chalmet, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 95; echalmet@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire