Arkema : lance une augmentation de capital pour salariés

05/03/2020 | 18:07

Le groupe Arkema annonce ce soir la mise en oeuvre d'une nouvelle opération d'augmentation de capital réservée aux salariés et anciens salariés, qui couvrira 30 pays, dont la France.



La période de souscription aura lieu du 6 mars au 19 mars inclus.



'Afin de renforcer le lien existant entre le Groupe et ses collaborateurs, le Conseil d'administration, en date du 29 octobre 2019 et du 20 janvier 2020, a décidé de procéder une nouvelle fois à une augmentation de capital réservée aux salariés et anciens salariés du Groupe d'un montant maximum de 13,5 millions d'euros', détaille le groupe.



