Arkema : le FSP devient le premier actionnaire du chimiste avec 7,75% des actions

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le Fonds stratégique de participations (FSP) a annoncé mercredi avoir augmenté sa participation au capital du chimiste Arkema, dont il devient le premier actionnaire avec 7,75% des actions et 12,35% des droits de vote.

"Par cette opération, le FSP apporte un soutien actif à la stratégie de transformation et de développement d'Arkema et à son ambition exprimée le 2 avril dernier, à l'occasion de sa journée investisseurs, de devenir un pur acteur des matériaux de spécialités", a expliqué le FSP dans un communiqué.

L'engagement du FSP est également fondé sur la volonté d'Arkema d'intensifier son effort en matière de R&D et d'inscrire son action dans une perspective renforcée de développement durable, a ajouté le fonds qui regroupe sept assureurs français.

"Dans le contexte mondial actuel, il est important de souligner l'engagement du FSP et des compagnies d'assurance actionnaires de ce fonds qui depuis de nombreuses années accompagnent la transformation en profondeur d'Arkema, et soutiennent la vision du management et l'ambition de l'entreprise", a pour sa part commenté Thierry Le Hénaff, le PDG d'Arkema dans ce même communiqué.

Le FSP est administrateur d'Arkema depuis 2013.

