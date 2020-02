Arkema: les spécialités ont soutenu l'activité

Paris (awp/afp) - Le groupe français de chimie Arkema a globalement maintenu son niveau d'activité en 2019, soutenu par ses activités de spécialités dans un contexte économique plus défavorable, notamment dans plusieurs secteurs comme l'automobile et l'électronique.

Le groupe a par ailleurs annoncé son intention de prolonger de quatre ans le mandat de son PDG Thierry Le Hénaff.

Le chiffre d'affaires a atteint l'an dernier 8,7 milliards d'euros, en repli de 0,9%, indique le groupe jeudi dans un communiqué.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda), qui est l'indicateur de référence retenu par le groupe, est en baisse de 1,2% à 1,46 milliard d'euros, soutenu par les matériaux de haute performance mais pénalisé par le repli des spécialités industrielles.

Arkema estime cependant que l'Ebitda est "comparable au niveau record de 2018", ce qui était son objectif pour 2019. La marge d'Ebitda est stable à 16,7%.

Pour 2020, le groupe vise un niveau d'Ebitda "comparable à celui de l'an dernier, hors impact du Covid-19". A fin février, Arkema chiffre à environ 20 millions d'euros l'impact sur l'Ebitda de l'épidémie de Covid-19.

Le bénéfice net 2019 accuse une baisse de 23,2% à 543 millions d'euros, pénalisé notamment par des dépréciations et des frais financiers plus élevés.

Thierry Le Hénaff, cité dans le communiqué, a souligné que l'année 2019 avait été marquée par "le recul de certains marchés comme l'automobile et l'électronique et un manque de visibilité général". Dans ce contexte économique "plus difficile", il estime que la performance du groupe "se maintient à des niveaux élevés".

M. Le Hénaff a mis l'accent sur le quatrième trimestre où l'Ebitda était en hausse de 3% à 295 millions d'euros, alors que les ventes ont reculé de 7% (à 2,05 milliards d'euros).

Le chiffre d'affaires 2019 est inférieur au consensus établi par l'agence financière Bloomberg qui tablait sur 8,9 milliards d'euros. Mais l'Ebitda et le bénéfice net courant (635 millions d'euros) sont un peu supérieurs.

Le conseil d'administration d'Arkema, réuni mercredi, a décidé de proposer le renouvellement du mandat d'administrateur de Thierry Le Hénaff pour 4 ans, lors de l'assemblée générale du 19 mai prochain, avec ensuite l'intention de reconduire par M. Le Hénaff comme président et directeur général du groupe.

