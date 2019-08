Arkema: les ventes stagnent au 2e trimestre, environnement plus difficile

Paris (awp/afp) - Le groupe français de chimie de spécialités Arkema a connu au deuxième trimestre une stagnation de ses ventes, dans un contexte économique plus difficile, ainsi qu'un repli de son bénéfice net, plombé par des charges, mais a confirmé ses prévisions 2019.

Sur le trimestre terminé fin juin, le chiffre d'affaires d'Arkema est resté quasiment à l'équilibre, à 2,25 milliards d'euros (-0,7% sur un an), après une augmentation de 2% au premier trimestre, a indiqué le groupe jeudi dans un communiqué.

La hausse des prix de vente dans les "Matériaux de haute performance" et un effet de changes positif lié à l'appréciation du dollar ont compensé une baisse générale des volumes et le repli des prix dans les autres branches.

"Il s'agit d'une performance très solide dans le contexte actuel" d'une conjoncture mondiale assombrie, alors que l'entreprise fait face à "un environnement volatil et complexe marqué par la faiblesse de certains marchés", a commenté le PDG Thierry Le Hénaff.

Il a ainsi relevé, lors d'une conférence téléphonique, la "résilience" des activités de spécialités, domaine où le groupe a récemment multiplié les "acquisitions ciblées" pour se renforcer.

Les volumes de vente sur le trimestre affichent certes un repli de 2,4%, mais sur une base de comparaison élevée par rapport au très bon deuxième trimestre 2018, relève Arkema qui estime avoir plutôt bien résisté à un environnement morose.

Cette résilience était d'ailleurs saluée à la Bourse de Paris: vers 13H15 GMT, le titre prenait 4,99% à 85,78 euros dans un marché en hausse de 0,49%.

Confiant, le chimiste a confirmé mercredi son objectif d'atteindre en 2019 un excédent brut d'exploitation (Ebitda) "comparable au niveau record de 2018", exercice marqué par une progression de 6% à 1,47 milliard d'euros.

Et ce alors même que "les conditions de marché sont bien plus complexes qu'en 2018", a souligné M. Le Hénaff, énumérant les tensions commerciales sino-américaines, la volatilité des cours des hydrocarbures ou encore la menace du Brexit.

En revanche, Arkema a vu son bénéfice net plonger de 19,6% lors du trimestre écoulé, à 176 millions d'euros, pénalisé par des charges de restructuration, dépréciations d'actifs et amortissements.

"Dynamique d'acquisitions"

De son côté, l'Ebitda, indicateur de référence pour le groupe, a atteint 407 millions d'euros au deuxième trimestre, en repli de 5,3% sur un an, correspondant peu ou prou au consensus d'analystes publié par Bloomberg. La marge d'Ebitda ressort à 18,1% (-0,8 point).

Son chiffre d'affaires, lui, ressort en-deçà du consensus diffusé par Bloomberg (qui anticipait des ventes de 2,27 milliards d'euros).

Signe d'une conjoncture fragile, pour le pôle des Matériaux de haute performance (44% du chiffre d'affaires), les ventes trimestrielles ont reculé de 0,9%, en dépit de hausses de prix et d'un effet de changes favorable: la demande reste en berne dans plusieurs secteurs clefs --automobile, électronique, pétrole et gaz, tous sous forte pression.

De même, les activités de chimie intermédiaire ("spécialités industrielles") sont en recul de 5,1%, par rapport à une base de comparaison élevée. Le groupe pointe la baisse des prix mais aussi l'impact des "importations illégales de gaz HFC en Europe", qui "pèsent sur les volumes et prix de cette activité".

Pour le reste de 2019, Arkema mise sur le démarrage au deuxième semestre de projets industriels en Asie (résines), en France (polymères techniques) et aux Etats-Unis (acryliques).

Le chimiste français table également sur la contribution du rachat --finalisé au 1er juillet-- de l'américain ArrMaz, expert des agents de surfaces pour la culture, l'industrie minière ou infrastructures routières, et fort d'un chiffre d'affaires de 290 millions de dollars.

Dans tous les cas, Arkema entend poursuivre "sa dynamique d'acquisitions ciblées".

Parmi les dernières opérations en date, l'annonce fin juillet du rachat par sa filiale Bostik du français Prochimir, fabricant de films thermocollants haute performance -- de quoi propulser Bostik "parmi les grands acteurs mondiaux" sur ce créneau.

De même, Arkema dévoilait mardi son projet d'acquisition du britannique Lambson, spécialiste des "photoinitiateurs" (constituants de l'encre UV), prisés des marchés de pointe comme l'électronique, l'impression 3D ou les revêtements haute performance, et au chiffre d'affaires annuel de 45 millions d'euros.

Ces deux transactions devraient être finalisées au quatrième trimestre.

L'objectif du groupe est "de continuer à faire des petites et moyennes acquisitions, même si on ne s'interdit rien (...) dans les années qui viennent" en termes d'acquisitions de plus grande ampleur, a relevé Thierry Le Hénaff.

afp/rp