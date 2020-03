Arkema : nomination d'un nouveau COO

03/03/2020 | 10:31

Le groupe Arkema annonce ce jour la nomination de Marc Schuller au poste de Chief Operating Officer (COO), reportant à Thierry Le Hénaff.



'Il supervise les activités Coating Solutions, Spécialités Industrielles et Matériaux Avancés. Par ailleurs, la région Amérique du Nord, les achats matières premières et énergie, et l'excellence commerciale lui sont rattachés', précise le groupe.



Par ailleurs, trois nouveaux membres, Marie-Pierre Chevallier, Richard Jenkins, Erwoan Pezron seront promus au Comex à compter du 4 mai 2020.



