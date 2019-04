Arkema : nominations au conseil d'administration

04/04/2019 | 10:56

Arkema indique que son conseil d'administration a décidé de proposer la nomination, pour une durée de quatre ans, d'Ian Hudson en qualité d'administrateur indépendant ainsi que de nommer Hélène Moreau-Leroy comme administrateur référent à compter du 21 mai.



De nationalité britannique, Ian Hudson préside le conseil d'administration de Carbios. Sous réserve de sa nomination par l'assemblée générale, il sera nommé membre du comité d'audit et des comptes du groupe de chimie.



Par ailleurs, le conseil d'administration d'Arkema va proposer les renouvellements, pour une durée de quatre ans, des mandats d'administrateur de Victoire de Margerie, d'Hélène Moreau-Leroy, et de Laurent Mignon.



