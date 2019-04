Arkema : nouveau directeur général ressources humaines

04/04/2019 | 09:44

Arkema annonce qu'à compter du 1er juin, Thierry Parmentier rejoint le groupe pour être nommé, le 1er juillet, directeur général ressources humaines et communication et membre du comité exécutif, en remplacement de Michel Delaborde qui a fait valoir ses droits à la retraite.



Thierry Parmentier est actuellement directeur des ressources humaines et membre du comité exécutif d'Alstom, après avoir occupé des fonctions similaires chez Technip de 2008 à 2017. Il a auparavant occupé différents postes chez Faurecia, Atos et Schlumberger.



