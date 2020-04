Arkema : objectif de 10-11 milliards d'euros de CA en 2024

02/04/2020 | 09:53

A l'occasion de sa réunion investisseurs, Arkema dévoile sa feuille de route visant à faire de lui 'un pur acteur des matériaux de spécialités, avec un portefeuille résilient et simplifié, caractérisé par une rentabilité élevée et une forte génération de cash'.



A l'horizon 2024, le chimiste vise ainsi d'atteindre un chiffre d'affaires compris entre 10 et 11 milliards d'euros et une marge d'EBITDA d'environ 17% contre 15,8% aujourd'hui pour les activités de matériaux de spécialités.



A plus court terme, Arkema veille à réduire activement ses investissements et ses coûts fixes par rapport au niveau initialement escompté pour 2020. Sur le premier trimestre, l'impact du Covid-19 sur l'EBITDA est estimé entre 40 et 50 millions d'euros.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.