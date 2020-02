Arkema : pourrait céder sa filiale PMMA

26/02/2020 | 10:26

(CercleFinance.com) -Le titre Arkema a gagné hier +6,4% après l'annonce du lancement d'une revue stratégique par le groupe. Cette décision fait suite à l'entrée dans le capital du fonds activiste Elliott indique Bloomberg.



Le fond activiste n'a pas encore précisé ses positions et ses intentions souligne Bloomberg. Avant de les connaitre, le président du groupe, Thierry Le Hénaff a décidé de prendre des décisions dès maintenant pour éviter d'avoir à subir des arbitrages que le groupe ne souhaite pas indique ce matin Aurel BGC.



' La revue stratégique pourrait conduire le groupe à céder sa filiale PMMA (verre acrylique) pour une valeur de plus d'un milliard d'euros ' indique Aurel BGC.



