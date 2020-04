Arkema : prépare l'avenir avec l'ambition de devenir un leader des Matériaux de Spécialités

Regulatory News:

A l’occasion de la Réunion Investisseurs du 2 avril, Arkema (Paris:AKE) présente son ambition de devenir un leader mondial des Matériaux de Spécialités recentré sur trois métiers cohérents aux perspectives de croissance attractives : les Adhésifs, les Matériaux Avancés et les Coating Solutions. A cette occasion, le Groupe dévoile sa feuille de route et ses objectifs à l’horizon 2024. Dans le contexte du Covid-19, Arkema fait également le point sur la gestion et les conséquences de cette crise sanitaire sans précédent.

Alors que la gestion de la crise liée au Covid-19 nécessite la mobilisation de tous, avec pour priorité la santé et la sécurité de ses employés tout en accompagnant au mieux ses clients et ses autres parties prenantes, Arkema a souhaité maintenir ce jour sa Réunion Investisseurs pour partager sa vision et exposer ses ambitions fortes pour le moyen terme.

Depuis 2006, le Groupe a entrepris une profonde transformation lui permettant de développer progressivement des positions de premier plan dans les Matériaux de Spécialités, grâce à des investissements ciblés, une politique d’innovation centrée sur les grandes tendances de développement durable et une gestion active de portefeuille. Ces activités représentent désormais près de 80 % de son chiffre d’affaires.

Aujourd’hui, Arkema entame une nouvelle étape de cette transformation. Celle-ci s’articule autour de 3 pôles d’activités cohérents, complémentaires et dédiés aux Matériaux de Spécialités que sont les Adhésifs, les Matériaux Avancés et les Coating Solutions. Dans un monde où la demande en matériaux durables et performants s’accroît, Arkema bénéficie d’un positionnement unique autour de ces trois plateformes de croissance. Celles-ci combinent en effet une réelle expertise interne en matière d’innovation, de fortes synergies commerciales et industrielles, ainsi qu’une approche commune pour servir ses clients sur des marchés durables et en croissance.

Le Groupe a ainsi décidé d’aligner son organisation et son reporting avec cette vision et sera désormais composé de :

trois segments qui feront l’objet d’un reporting séparé et qui regroupent l’ensemble des Matériaux de Spécialités d’Arkema : « Adhésifs », « Matériaux Avancés » et « Coating Solutions » ; et

séparé et qui regroupent l’ensemble des Matériaux de Spécialités d’Arkema : « Adhésifs », « Matériaux Avancés » et « Coating Solutions » ; et un segment « Intermédiaires » composé du MAM/PMMA, des gaz fluorés et des Acryliques Asie, qui regroupe les activités dont les résultats sont plus volatils et pour lesquelles le Groupe mettra en œuvre des stratégies différenciées. En particulier, le Groupe engagera une revue de ses options stratégiques pour le MAM/PMMA, examinera les différentes alternatives envisageables pour réduire son exposition aux applications les plus émissives de ses gaz fluorés, et rééquilibrera ses activités Acryliques Asie entre l’amont et l’aval.

A l’horizon 2024, Arkema a pour ambition de devenir un pur acteur des Matériaux de Spécialités, avec un portefeuille résilient et simplifié, caractérisé par une rentabilité élevée et une forte génération de cash. Arkema vise ainsi d’atteindre un chiffre d’affaires compris entre 10 et 11 milliards d’euros et une marge d’EBITDA d’environ 17 % contre 15,8 % aujourd’hui pour les activités de Matériaux de Spécialités. Pour mener à bien cette nouvelle étape de son développement, le Groupe entend s’appuyer sur ses nombreux projets d’innovation et ses investissements dans des projets majeurs comme l’expansion de ses polyamides de spécialités en Asie, qui contribueront par exemple à répondre aux défis de l’allégement des matériaux, de l’impression 3D, des nouvelles énergies ou de l’efficacité énergétique des bâtiments. Arkema entend également continuer à participer activement à la consolidation du marché des adhésifs. Dans un monde en profonde mutation, l'innovation, la Responsabilité Sociétale d’Entreprise et l’excellence commerciale resteront plus que jamais au cœur de la stratégie du Groupe.

Arkema conservera en outre une discipline financière stricte, avec, à l’horizon 2024, un ratio de dette nette (y compris dette hybride) sur EBITDA inférieur à 2 et un retour sur capitaux employés (ROCE) supérieur à 10%.

Sur les cinq prochaines années, la génération de trésorerie du Groupe devrait encore progresser par rapport à la période précédente 2015-2019. En maintenant le ratio de dette nette (y compris dette hybride) sur EBITDA au niveau de fin 2019, elle devrait permettre de financer les projets majeurs de développement organiques et les opérations de gestion de portefeuille, et de rémunérer les actionnaires avec un objectif de porter progressivement le taux de distribution du dividende à environ 40% à l’horizon 2024. Il devrait permettre également des opérations ponctuelles de rachat d’actions dans des conditions de marché favorables.

Les objectifs 2024 exposés dans ce communiqué constituent notre meilleure estimation à ce stade. Leur réalisation dépendra de la durée et des impacts économiques long terme de la crise du Covid-19.

L’ensemble de ces éléments sont détaillés dans la présentation « Strategy Update » et le document « Factsheet – new reporting key figures » qui seront disponibles sur le site internet de la Société : www.finance.arkema.com.

A plus court terme, dans le contexte actuel et sans précédent du Covid-19, le Groupe met en place des dispositifs de gestion de crise afin d’assurer en priorité la protection sanitaire de ses employés, ajuste sa chaîne logistique et adapte son outil de production pour gérer au mieux des ruptures éventuelles et assurer la continuité d’approvisionnement de ses clients sur des marchés essentiels. Le Groupe reste attentif à sa génération de trésorerie et veille à réduire activement ses investissements et ses coûts fixes par rapport au niveau initialement escompté pour 2020. Sur le premier trimestre, l’impact du Covid-19 sur l’EBITDA du Groupe est estimé entre 40 et 50 millions d’euros d’EBITDA. Compte tenu de sa structure financière très solide et de son niveau de liquidité, le Groupe est confiant pour traverser cette période difficile pour l’économie mondiale et en ressortir en position de force.

Avertissement

Les informations publiées dans ce communiqué peuvent comporter des éléments prévisionnels concernant la situation financière, les résultats d’opérations, les activités et la stratégie d’Arkema.

Dans le contexte actuel où l’épidémie du Covid-19 continue de se propager rapidement à travers le monde, et où l’évolution de la situation tout comme l’ampleur de son impact sur l’économie mondiale sont incertains, les hypothèses retenues ainsi que les éléments prévisionnels peuvent s’avérer inexacts. Dans ce contexte, Arkema a suspendu sa guidance 2020 publiée le 27 février, comme détaillé dans la section Perspectives du Document d’enregistrement universel 2019.

Ces hypothèses et prévisions sont également dépendantes de facteurs de risques tels que l’évolution du coût des matières premières, la variation des taux de change, le rythme de réalisation des programmes de réduction de coûts, l’évolution de la situation liée au Covid-19, ou l’évolution des conditions économiques et financières générales.

Arkema n’assume aucune responsabilité quant à la mise à jour des prévisions qui serait due à la découverte d’informations nouvelles ou à la survenance d’événements nouveaux ou autres. Des informations supplémentaires relatives aux facteurs pouvant avoir une influence significative sur les résultats financiers d’Arkema sont disponibles dans les documents déposés par Arkema auprès de l’Autorité des marchés financiers.

En dehors des états financiers consolidés IFRS, Arkema utilise également des indicateurs alternatifs de performance afin d’analyser la performance financière du Groupe sur une base plus cohérente et comparable. Ces indicateurs sont définis dans le Document d’enregistrement universel 2019, où sont détaillés leur réconciliation avec les agrégats des états financiers consolidés IFRS. Les plus important sont :

Marge d’EBITDA : correspond à l’EBITDA exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires, où l’EBITDA est égal au résultat courant d’exploitation (REBIT) augmenté des dépréciations et amortissements courants des actifs corporels et incorporels

Retour sur capitaux employés (ROCE) : correspond au résultat d’exploitation courant (REBIT) rapporté aux capitaux employés de fin d’année

Ce communiqué comporte des éléments de prévision qui décrivent les attentes, stratégies, événements futurs ou intentions. Les principales hypothèses macro-économiques retenues sont le taux dollar US / euro à 1,1, le PIB à 3% et le brut entre 50 et 60 dollars US par baril.

L’atteinte des prévisions est ainsi soumise à des incertitudes concernant ces facteurs économiques, l’évolution des conditions, du paysage concurrentiel, des réglementations ou d’autres événements imprévus. Par conséquent, les résultats peuvent différer de ceux indiqués dans ce communiqué.

Arkema

420, rue d’Estienne d’Orves – F-92705 Colombes Cedex – France

Tél. : +33 1 49 00 80 80 – Fax : +33 1 49 00 83 96

Société anonyme au capital de 766 242 200 euros – 445 074 685 RCS Nanterre

arkema.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200401005704/fr/