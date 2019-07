Arkema : projet d'acquisition de Prochimir

26/07/2019 | 13:09

Arkema annonce le projet d'acquisition par sa filiale Bostik de Prochimir, spécialiste des films adhésifs thermocollants de haute performance, opération dont les termes financiers ne sont pas précisés et la finalisation est attendue au dernier trimestre 2019.



'Cette acquisition permettrait à Bostik d'élargir son offre de solutions thermo-adhésives sans solvant destinées à de nombreuses applications industrielles à forte croissance dans les marchés de l'automobile, de la construction, des textiles ou du médical', explique-t-il.



Prochimir, qui dispose de deux sites de production de premier plan, en France (Vendée) et aux Etats-Unis (Virginie), emploie 85 personnes et réalise actuellement un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros, en croissance régulière depuis cinq ans.



