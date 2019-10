Arkema : projet de cession d'une activité

14/10/2019 | 18:12

Arkema annonce ce soir le projet de cession de son activité Polyoléfines Fonctionnelles à SK Global Chemical, filiale du groupe sud-coréen SK, afin de 'poursuivre son recentrage sur la chimie de spécialités et les matériaux avancés'.



'L'activité Polyoléfines Fonctionnelles, rattachée à la Business Unit PMMA (pôle Spécialités Industrielles), représente un chiffre d'affaires d'environ 250 millions d'euros. Elle rassemble des copolymères et des terpolymères d'éthylène à destination des marchés de l'emballage alimentaire, de la câblerie, de l'électronique, ou encore du revêtement', détaille Arkema.



L'offre reçue repose sur une valeur d'entreprise de 335 millions d'euros. La finalisation de ce projet est attendue au deuxième trimestre 2020.



