Belle fin de semaine pour ARKEMA

En hausse de 3,2% à 84,76 euros, Arkema signe l'une des plus fortes progressions du SBF 120. Les investisseurs saluent une opération stratégique en Chine. Le chimiste français a finalisé le rachat de la participation de son partenaire dans Taixing Sunke Chemicals, leur co-entreprise de production de monomères acryliques en Chine, et détient ainsi la totalité des titres de la société.Ainsi, cette opération, dont l'impact sur la dette nette s'élève à environ 70 millions d'euros, permettra au groupe d'accompagner la croissance de ses clients en Asie et de gérer avec une plus grande flexibilité cette activité dans cette région qui représente plus de 50 % du marché mondial des acryliques.L'ex filiale de Total est également soutenu par les brokers. UBS a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de 97 euros sur sur le titre après une réunion avec le management. Le broker a retenu de cette rencontre que la demande restait stable au troisième trimestre. De plus, l'évolution positive du rapport prix/produit devrait soutenir les marges. Dans ce cadre, la société a confirmé son objectif 2019 d'Ebitda.Jugeant de son côté le titre nettement sous-valorisé au regard de la résistance de son modèle économique à la dégradation de la conjoncture, Deutsche Bank a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 115 euros sur Arkema.Hier, Barclays avait abaissé son objectif de cours sur Arkema de 115 à 114 euros tout en réitérant sa recommandation Surpondérer en raison d'un mix d'activités légèrement plus défavorable (plus de Spécialités Industrielles, moins de Matériaux Haute Performance).