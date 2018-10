Route du Rhum – Destination Guadeloupe : ultimes préparations avant le départ

Plus qu'un mois avant le départ, et les navigations sur le Multi50 Arkema s'enchaînent pour Lalou Roucayrol, au Verdon-sur-Mer, port d'attache du trimaran.

Très serein au regard de cette échéance, bénéficiant d'un bateau prêt et optimisé et du soutien d'une équipe technique très compétente, Lalou profite de ces sorties pour vérifier les ultimes réglages de sa machine : « Tout se déroule à merveille. Nous faisons environ 3 sorties par semaine, des navigations de calibration de pilote automatique, de réglages du gréement ou des voiles, etc. Cela me permet de refaire, encore et encore, les manœuvres à bord, afin de les rendre encore plus fluides en course. »

« Il a fallu anticiper un entraînement physique adapté »