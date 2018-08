Arkema : après une 'bonne publication', Oddo reste à l'achat

01/08/2018 | 10:28

L'analyste Oddo BHF indique ce jour maintenir sa recommandation Achat sur le titre Arkema, saluant une 'bonne publication' trimestrielle du groupe chimique français.



'La bonne surprise provient une nouvelle fois des Spécialités Industrielles (EBITDA = +18% à 208 ME vs consensus = 180 ME) dont les 4 business lines sont bien orientées (forte augmentation des prix avec la réglementation en Europe pour les fluorés, un rapport offre/demande toujours favorable dans le PMMA, la qualité des positions dans la thiochimie et les bonnes conditions de marché dans l'eau oxygénée)', retient Oddo BHF.



'S'agissant des autres divisions, par rapport aux attentes, les performances ressortent sans surprise dans les Matériaux Haute Performance (EBITDA = +2% à 177 ME vs consensus = 176 ME - progression freinée par les taux de change et les matières premières) et mitigées dans les Coating Solutions (EBITDA = +6% à 68 ME vs consensus = 74 ME - déception en Chine).'



Avant un possible relèvement de ses prévisions de résultats pour Arkema (comme le groupe l'a d'ailleurs fait lui-même dans sa publication trimestrielle), Oddo BHF maintient son objectif de cours à 128 euros.





