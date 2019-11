a suivre de tres tres pres arkema a finanér des recherches qui viennent d aboutir ................................ une petite revolution est en route quant à l approche de matiere premiere.................................. un materiau revolutionnaire est sur les rails de la vulgarisation et va remplacer le verre , la tole ..... la fibre de verre , l alu, le plastique avec toute les applications possibles et inimaginables jusqu alors, le tout sans utiliser une seule goutte de petrole

arkema va donc beneficier des retombées financieres de cette inovation technologique majeure de ce debut du 3 eme millenaire et cerise sur le gateau le produit magique est recyclable et ecolo voui voui .

en attendant le coup de grisou des bourses, on cherchera le point bas de la valeur pour se positionner en long sur la chose.

en outre pour ceux qui ont suivi le dossier depuis 2009 , elle a fait un coef 9 depuis son point bas et ce sans tenir compte de cette decouverte majeure recente

attendre le point bas prochain................................ sans doute 38, dernier support recent ou mieux encore.......... qui sait 17

8

ChZ64 et mfginseng trypot OTRADE59 3 autres membres participent à cette discussion