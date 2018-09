Mondadori en discussions exclusives avec Reworld pour sa filiale française

Milan (awp/afp) - L'éditeur italien Mondadori est entré jeudi en discussions exclusives avec Reworld Media, pour l'éventuelle cession de sa filiale française de magazines, ont annoncé les deux entreprises dans des communiqués distincts.

"Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. communique avoir lancé, aujourd'hui, une négociation exclusive avec Reworld Media SA, (...) en vue de la possible cession de la filiale Mondadori France", a indiqué le groupe italien.

Cette filiale publie plusieurs dizaines de magazines thématiques et de sites internet associés, comme Auto Plus, Pleine Vie, Top Santé, Biba, Grazia, Closer, Télé Star, Le Chasseur Français, Science et Vie... Il est le numéro trois de la presse magazine dans l'Hexagone.

Cette éventuelle acquisition "vise à développer un groupe média international majeur, détenteur de solutions média et de marques média qualitatives à fort potentiel, ainsi qu'à associer des compétences complémentaires, des capacités et savoir-faire, afin de faire face aux défis du nouvel environnement de marché", a souligné Reworld dans son communiqué.

Le chiffre d'affaires cumulé 2017 de Reworld Media et de Mondadori France est de 484 millions d'euros et l'Ebitda cumulé de 34 millions, a précisé Reworld Media, qui avait annoncé le 5 septembre être entré "en discussion non exclusive" avec Mondadori.

Reworld a repris notamment Auto Moto, Marie France ou Maison et Travaux, et a réussi à donner une seconde vie dans le numérique à des titres de presse déclinants. Son chiffre d'affaires s'élève à près de 200 millions d'euros.

En juillet, le directeur général de Mondadori, Ernesto Mauri, avait indiqué qu'il n'entendait pas vendre la filiale française à un prix bradé, car celle-ci, selon lui, résiste bien malgré un contexte difficile pour les magazines en France.

"Nous ne sommes pas pressés et nous n'entendons pas vendre à un prix bradé". Mondadori ne prendra en considération que des offres "en ligne avec la valeur de marché" de cette division qui a "une profitabilité élevée", avait-il dit.

En 2017, la filiale française a enregistré un Ebitda de 26 millions d'euros en 2017 et "le premier semestre 2018 est en ligne avec 2017, donc il n'y a pas d'urgence", avait-il ajouté.

Mondadori est engagé dans un repositionnement stratégique, avec une volonté de se concentrer davantage sur les livres, et étudie dans ce contexte une possible réduction de son exposition aux magazines.

AFP/JH