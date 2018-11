CommScope sur le point de racheter ARRIS : La transaction d’environ 7,4 milliards USD accélère la vision de CommScope consistant à créer les réseaux de communication du futur

La transaction fait plus que doubler le marché produit cible, le faisant passer à plus de 60 milliards USD

La transaction devrait générer environ 1 milliard USD de flux de trésorerie lié à l’exploitation1, et contribuer à hauteur de plus de 30 % aux BPA ajustés au cours du premier exercice complet après la clôture

Plus de 150 millions USD de synergies de coûts annuels sont prévus dans un délai de trois ans

Carlyle Group rétablit sa position participative dans CommScope avec un investissement minoritaire de 1 milliard USD

CommScope (NASDAQ : COMM), un leader mondial des solutions d’infrastructure pour les réseaux de communications, a convenu de racheter ARRIS International plc (NASDAQ : ARRS), un leader mondial des solutions de communications et de divertissement, dans le cadre d’une transaction entièrement au comptant, pour un montant de 31,75 USD par action, soit un prix d’achat total d’environ 7,4 milliards USD, comprenant le remboursement de la dette.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20181113005665/fr/

The combined company is expected to drive profitable growth in new markets, shape the future of wired and wireless communications, and position the new company to benefit from key industry trends, including network convergence, fiber and mobility everywhere, 5G, Internet of Things and rapidly changing network and technology architectures. (Graphic: Business Wire)

Carlyle Group, un gestionnaire international d’actifs alternatifs, a de plus rétabli une position participative dans CommScope, via un investissement minoritaire en actions de 1 milliard USD dans le cadre du financement de la transaction par CommScope.

La combinaison de CommScope et d’ARRIS, sur une base pro forma, créerait une entreprise disposant d’environ 11,3 milliards USD de chiffre d’affaires et d’un Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (BAIIA), ajusté, d’environ 1,8 milliard USD, sur la base des résultats des deux entreprises pour les 12 mois clos le 30 septembre 2018.

L’entreprise combinée devrait générer une croissance rentable sur les nouveaux marchés, modeler l’avenir des communications filaires et sans-fil, et positionner la nouvelle entreprise de manière à bénéficier des principales tendances du secteur, notamment la convergence réseau, la fibre et la mobilité partout, la 5G, l’Internet des Objets, sans oublier les architectures réseaux et technologiques en évolution rapide.

ARRIS, un innovateur en matière de bande passante, de technologie vidéo et sans-fil, combine le matériel, les logiciels et les services afin de favoriser des expériences vidéos avancées, ainsi qu’une connectivité constante sur un large éventail d’environnements, pour les prestataires de services, les verticaux commerciaux les petites entreprises et les personnes qu’elle dessert. ARRIS bénéficie d’une solide position de leadership dans les trois segments sur lesquels elle est présente :

L’Équipement sur site du client (Customer Premises Equipment, CPE), proposant des dispositifs d’accès tels que les modems à bande large, les passerelles et routeurs, et les décodeurs et passerelles vidéos ;

Le Réseau & Cloud (Network & Cloud, N&C), combinant l’infrastructure de bande passante et vidéo avec les solutions logicielles basées sur le cloud ; et

Les Réseaux entreprises, intégrant les entreprises Ruckus Wireless® et ICX Switch® rachetées tout récemment, et spécialisées dans la connectivité filaire et sans fil, notamment les solutions Citizens Broadband Radio Service.

Sur la période de 12 mois clos le 30 septembre 2018, ARRIS a généré un chiffre d’affaires d’environ 6,7 milliards USD, comprenant 3,9 milliards provenant du segment CPE, 2,2 milliards provenant du segment N&C et 568 millions USD des Réseaux entreprises (illustrant seulement un exercice partiel de Ruckus depuis son rachat en décembre 2017).

« Après une analyse complète de notre activité, et compte tenu de l’évolution du secteur, nous ne doutons pas que la combinaison avec ARRIS représente la meilleure voie de croissance pour CommScope, et qu’elle offrira les meilleurs rendements aux actionnaires », a indiqué Eddie Edwards, président directeur général de CommScope. « CommScope et ARRIS réuniront un ensemble unique d’actifs et de capacités complémentaires qui donneront naissance à des solutions d’infrastructure de communications filaires et sans-fil, de bout en bout, qu’aucune entreprise ne pourrait autrement proposer par elle-même. Grâce à ARRIS, nous accéderons à de nouveaux marchés en pleine croissance, et disposerons d’une technologie et de solutions d’une meilleure qualité sans oublier des employés de talent qui apporteront une valeur supplémentaire, et dont bénéficieront nos clients et partenaires.

« CommScope et ARRIS partagent une culture du client d’abord, qui met l’accent sur l’innovation mise en œuvre par des équipes de collaborateurs incroyablement talentueux et expérimentés. Comme nous l’avons fait avec les nombreuses transactions précédentes, nous prévoyons de travailler avec Bruce McClelland et l’équipe d’ARRIS à la création d’une équipe de direction de premier plan, de sorte à réaliser une intégration harmonieuse. Ensemble, CommScope et ARRIS seront parfaitement positionnées pour servir un ensemble de clients plus divers, et générer une valeur substantielle pour leurs actionnaires. »

Selon Bruce McClelland, le président directeur général d’ARRIS, « CommScope est un partenaire idéal pour ARRIS. Parallèlement à l’apport d’une trésorerie immédiate et substantielle à nos actionnaires, nous sommes ravis des avantages qu’une telle combinaison offrira à nos clients, partenaires et employés du monde entier. L’accord d’aujourd’hui témoigne de la puissance d’ARRIS : notre technologie de pointe, nos employés talentueux et notre position concurrentielle bien établie. Avec CommScope, nous envisageons de faire progresser la stratégie d’ARRIS consistant à stimuler l’innovation sur nos marques emblématiques, et à jouer un rôle de pionniers dans les normes et voies conduisant à l’expérience client toujours connectée et personnalisée de demain. ARRIS fera partie d’un leader du secteur, toujours plus fort et plus international, et je suis impatient de travailler avec l’équipe de CommScope afin de générer des résultats exceptionnels pour l’entreprise combinée ».

La transaction constitue une étape stratégique à plusieurs niveaux, la stimulation de la croissance, la valeur pour les actionnaires, et les avantages pour les clients :

Positionnée de manière à tirer profit des tendances positives du secteur : L’entreprise combinée sera parfaitement positionnée pour bénéficier des principales tendances du secteur, en associant les meilleures capacités de leur catégorie dans la technologie et l’infrastructure d’accès au réseau, et la création de solutions complètes et de bout en bout. Nous sommes convaincus que des tendances telles que la convergence réseau, la fibre et la mobilité partout, de même que l’avènement de la 5G et l’accès fixe sans-fil, l’Internet des Objets et l’évolution rapide des architectures réseau et technologiques offriront des opportunités attractives à long terme à l’entreprise combinée, et à ses capacités uniques d’infrastructure de communications de bout en bout.

L’entreprise combinée sera parfaitement positionnée pour bénéficier des principales tendances du secteur, en associant les meilleures capacités de leur catégorie dans la technologie et l’infrastructure d’accès au réseau, et la création de solutions complètes et de bout en bout. Nous sommes convaincus que des tendances telles que la convergence réseau, la fibre et la mobilité partout, de même que l’avènement de la 5G et l’accès fixe sans-fil, l’Internet des Objets et l’évolution rapide des architectures réseau et technologiques offriront des opportunités attractives à long terme à l’entreprise combinée, et à ses capacités uniques d’infrastructure de communications de bout en bout. Débloque des segments significatifs de forte croissance, et augmente le marché produit cible : L’entreprise prévoit de multiplier au moins par deux son marché produit cible total, le faisant passer à plus de 60 milliards USD, avec un ensemble unique d’actifs et de capacités complémentaires qui favorisent des solutions d’infrastructure de communications de bout en bout telles que : les solutions de petites cellules convergées pour le spectre sans-fil sous licence et sans licence ; l’infrastructure de communications complémentaires filaires et sans-fil ; l’accès à la bande passante intégrée ; les solutions de réseau privé pour les sites industriels, des entreprises et publics ; et les solutions complètes pour les foyers connectés et intelligents.

L’entreprise prévoit de multiplier au moins par deux son marché produit cible total, le faisant passer à plus de 60 milliards USD, avec un ensemble unique d’actifs et de capacités complémentaires qui favorisent des solutions d’infrastructure de communications de bout en bout telles que : Des offres produits et capacités de R&D étendues pour répondre à l’attente d’une clientèle diversifiée : CommScope et ARRIS partageront une solide expertise technique avec environ 15 000 brevets et près de 800 millions USD d’investissements annuels en moyenne, destinés à la recherche et au développement. Dotée d’une empreinte mondiale plus solide, l’entreprise combinée devrait servir des clients répartis dans plus de 150 pays.

CommScope et ARRIS partageront une solide expertise technique avec environ 15 000 brevets et près de 800 millions USD d’investissements annuels en moyenne, destinés à la recherche et au développement. Dotée d’une empreinte mondiale plus solide, l’entreprise combinée devrait servir des clients répartis dans plus de 150 pays. Un profil financier solide avec des opportunités d’économies de coûts : Sur la période de 12 mois close le 30 septembre 2018, sur une base pro forma, l’entreprise combinée aurait généré un chiffre d’affaires d’environ 11,3 milliards USD avec un BAIIA ajusté d’environ 1,8 milliard USD. Grâce à l’augmentation d’échelle de l’entreprise combinée, CommScope devrait enregistrer des économies de coûts opérationnelles annuelles d’au moins 150 millions USD dans les trois ans suivant la clôture de la transaction, grâce à des synergies de plus de 60 millions USD attendues au cours du premier exercice complet suivant la clôture de la transaction, et plus de 125 millions USD après la deuxième année suivant la clôture, stimulées par les synergies naturelles essentiellement dans les achats directs et les SG&A.

Sur la période de 12 mois close le 30 septembre 2018, sur une base pro forma, l’entreprise combinée aurait généré un chiffre d’affaires d’environ 11,3 milliards USD avec un BAIIA ajusté d’environ 1,8 milliard USD. Grâce à l’augmentation d’échelle de l’entreprise combinée, CommScope devrait enregistrer des économies de coûts opérationnelles annuelles d’au moins 150 millions USD dans les trois ans suivant la clôture de la transaction, grâce à des synergies de plus de 60 millions USD attendues au cours du premier exercice complet suivant la clôture de la transaction, et plus de 125 millions USD après la deuxième année suivant la clôture, stimulées par les synergies naturelles essentiellement dans les achats directs et les SG&A. Contribue significativement aux bénéfices de CommScope : La transaction devrait faire augmenter de 30 % le bénéfice par action, ajusté de CommScope d’ici à la fin du premier exercice suivant la clôture, en excluant les frais de comptabilité du rachat, les coûts de transition et autres postes spéciaux.

La transaction devrait faire augmenter de 30 % le bénéfice par action, ajusté de CommScope d’ici à la fin du premier exercice suivant la clôture, en excluant les frais de comptabilité du rachat, les coûts de transition et autres postes spéciaux. Préserve la solidité du bilan, la position de solvabilité et la flexibilité financière de CommScope : Avec un ensemble unique d’actifs et de capacités complémentaires qui favorisent les solutions d’infrastructure de communications de bout en bout, l’entreprise combinée devrait générer près de 1 milliard USD de flux de trésorerie lié à l’exploitation1, au cours du premier exercice suivant la clôture de la transaction. À la clôture de la transaction, le ratio d’endettement net (endettement moins trésorerie) basé sur le BAIIA1 ajusté pro forma pour la période de 12 mois close le 30 septembre 2018, devrait être de x5,1, comprenant les synergies de 150 millions USD sur le plein exercice. Compte tenu de l’augmentation d’échelle, de la génération de flux de trésorerie, et des succès avérés des deux entreprises en matière d’intégration, CommScope prévoit de rapidement se désendetter, ciblant un ratio de levier financier net d’environ x4,0 dès le deuxième exercice suivant la clôture de la transaction. À long terme, l’entreprise cible un ratio de levier net de x2,0 à x3,0.

Conditions et financement

La contrepartie en espèces par action représente une prime d’environ 27 % par rapport au prix de clôture moyen pondéré en volume, de l’action ordinaire d’ARRIS pour les 30 jours de transaction clos le 23 octobre 2018, la veille des rumeurs du marché concernant une transaction potentielle.

La transaction n’est soumise à aucune condition de financement. CommScope devrait financer la transaction via une combinaison de liquidités disponibles, d’emprunts dans le cadre des facilités de crédit existantes, et environ 6,3 milliards USD de dette supplémentaire pour laquelle elle a reçu des engagements de financement de la dette, de J.P. Morgan Securities LLC, BofA Merrill Lynch, et Deutsche Bank Securities Inc.

De plus, Carlyle Group, un ancien propriétaire de CommScope, rétablit actuellement une position participative minoritaire au sein de l’entreprise, via un investissement en actions de 1 milliard USD, correspondant à environ 16 % des actions en circulation de CommScope.

« Nous nous réjouissons de renouer notre collaboration avec l’équipe de direction accomplie de CommScope », a déclaré Cam Dyer, directeur général de Carlyle et codirecteur mondial de la Technologie, des Médias et Télécoms. « Nous avons toute confiance dans la stratégie à long terme de l’entreprise, à sa culture centrée sur le client, et à sa capacité de générer des résultats. L’optimisme a alimenté notre volonté de faire partie d’une transaction aussi prometteuse avec ARRIS. »

Direction et siège social

Suivant l’achèvement de la combinaison, Eddie Edwards restera à son poste de président directeur général de CommScope, Bruce McClelland et les autres membres de l’équipe de direction d’ARRIS rejoignant l’entreprise combinée.

CommScope gardera son siège social à Hickory, en Caroline du Nord, et l’entreprise combinée conservera une présence significative à Suwanee, en Géorgie. Une fois la transaction achevée, CommScope continuera d’être dirigée par un conseil d’administration expérimenté, et une équipe de direction capable d’exploiter les points forts des deux entreprises.

Approbations

La transaction qui devrait être conclue au cours du premier semestre 2019 est assujettie aux conditions de clôture habituelles ; l’expiration ou la résiliation de la période d’attente applicable aux termes de la Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act américaine ; la réception de certaines approbations réglementaires ; et l’approbation des actionnaires d’ARRIS.

Conseillers

Allen & Company LLC, Deutsche Bank, J.P. Morgan Securities LLC, et BofA Merrill Lynch assument la fonction de conseillers financiers auprès de CommScope, tandis que Alston & Bird LLP, Latham & Watkins LLP, Cravath, Swaine & Moore LLP, Pinsent Masons LLP et Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP assument la fonction de conseil juridique. Evercore assume la fonction de conseiller financier auprès d’ARRIS. Troutman Sanders LLP, Herbert Smith Freehills LLP et Hogan Lovells LLP assument la fonction de conseil juridique auprès d’ARRIS. Simpson, Thacher & Bartlett LLP assume la fonction de conseiller juridique de Carlyle.

Conférence téléphonique et webdiffusion

CommScope et ARRIS tiendront une conférence téléphonique aujourd’hui, le 8 novembre 2018, à 8 h 30 (heure de New York) afin de discuter de la transaction. La conférence téléphonique est accessible en composant le +1 844-397-6169 (États-Unis/Canada) ou le +1 478-219-0508, et en indiquant le code d’accès 1458698.

Une webdiffusion de l’appel en direct sera également disponible dans la section relations avec les investisseurs du site Web de chaque société, sur ir.commscope.com et ir.arris.com. La webdiffusion sera archivée dans la section Relations avec les investisseurs, du site Web de chaque société.

Présentation et infographie

La documentation de présentation associée ainsi qu’une infographie concernant la transaction seront disponibles dans la section Relations avec les investisseurs, du site Web de chaque entreprise, à l’adresse www.commscope.com et www.arris.com.

À propos de CommScope

CommScope (NASDAQ : COMM) aide les sociétés du monde entier à concevoir, construire et gérer leurs réseaux filaires et sans-fil. En tant que leader des infrastructures de communications, nous modelons les réseaux constamment connectés de demain. Depuis plus de 40 ans, notre équipe internationale comprenant plus de 20 000 employés, novateurs et technologistes a permis aux clients de toutes les régions du monde d’anticiper l’avenir et de repousser les limites du possible. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.commscope.com

À propos d’ARRIS

ARRIS International plc (NASDAQ : ARRS) favorise un monde intelligent et connecté. Le matériel, les logiciels et les services de la société transforment la manière dont les personnes et les entreprises se tiennent informées, se divertissent et se connectent. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.arris.com.

1 Les indicateurs financiers présentés sont ajustés de manière à exclure les frais comptables d’achat, les coûts de transaction et d’intégration, et autres postes spéciaux.

Mises en garde au sujet des déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse ainsi que toute déclaration orale ou écrite effectuée par CommScope ou ARRIS, ou au nom de l’une ou l’autre de ces entreprises, peut comprendre des déclarations prévisionnelles qui illustrent les points de vue actuels de CommScope et/ou d’ARRIS (collectivement « nous », « nos » ou « notre ») concernant des événements et performances financières futurs, notamment l’acquisition proposée d’ARRIS par CommScope. Ces déclarations peuvent évoquer les objectifs, intentions et attentes quant aux plans, tendances, événements, résultats d’exploitation ou situation financière, futurs, ou autrement, fondés dans chacun des cas, sur des opinions actuelles de notre direction ainsi que sur des hypothèses formulées par cette direction, compte tenu des informations dont ladite direction dispose actuellement. Ces déclarations prévisionnelles sont généralement identifiées par l’utilisation de termes du type : « prévoit », « objectif », « estimation », « attend », « projette », « projections », « planifie », « potentiel », « anticipe », « devrait », « pourrait », « conçu pour », « avenir prévisible », « croire », « penser », « planifié », « perspective », « cible », « directive » et autres expressions similaires, bien que toutes les déclarations prévisionnelles ne contiennent pas ces termes. Cette liste d’expressions et phrases indicatives n’est pas destinée à être exhaustive.

Ces déclarations sont soumises à divers risques et incertitudes qui échappent souvent à notre contrôle, notamment, sans s’y limiter : la dépendance envers les dépenses en capitaux des clients concernant les systèmes de données et de communication ; la concentration des ventes entre un nombre limité de clients et partenaires de distribution ; les changements technologiques ; la concurrence sectorielle et la capacité à conserver nos clients grâce à l’innovation produit, le lancement de nouveaux produits et le marketing ; les risques associés aux ventes, via les partenaires de distribution ; les changements apportés à l’environnement réglementaire dans lequel nos clients exercent leur activité ; des problèmes de qualité produit ou de performance, et les demandes de garantie associées ; la capacité à conserver des systèmes d’information de gestion efficaces, et à mettre en œuvre avec succès des initiatives systèmes majeures ; les incidents de cybersécurité, comprenant les violations de la sécurité des données, les ransomware ou virus informatiques ; le risque que nos opérations de production mondiales subissent des retards de production ou d’expédition qui provoqueraient des difficultés à satisfaire les demandes des clients ; le risque que la capacité de production interne, ou celle des fabricants sous contrat soient insuffisantes pour satisfaire la demande des clients ou les normes de qualité ; les variations du coût et de la disponibilité des principaux composants, matières premières et marchandises, et l’effet potentiel sur le prix client ; les risques associés à la dépendance envers un nombre limité de fournisseurs clés pour certains composants et matières premières ; le risque que les fabricants sous contrat sur lesquels nous nous appuyons soient confrontés à des difficultés en matière de production, de qualité, de financement, ou autres ; notre capacité à intégrer et pleinement réaliser les avantages prévus des acquisitions précédentes ou futures, ou des investissements en actions ; les difficultés potentielles dans le réalignement de la capacité de production mondiale et des capacités entre les installations de production mondiales, ou celles de nos fabricants sous contrat, susceptibles d’affecter notre capacité à satisfaire les demandes des clients pour les produits ; les mesures éventuelles de restructuration future ; l’endettement substantiel et le maintien de la conformité avec les engagements de dette ; notre capacité à encourir une dette supplémentaire ; notre capacité à générer de la trésorerie pour le service de notre dette ; les frais de dépréciation future, potentiels pour les actifs immobilisés ou incorporels, notamment l’écart d’acquisition ; la variabilité du taux d’imposition sur le revenu, et la capacité à recouvrer les montants enregistrés comme actifs d’impôt différé ; notre capacité à attirer et conserver des employés qualifiés essentiels ; les conflits sociaux ; les obligations aux termes des plans définis de prestations sociales des employés pouvant nécessiter des contributions au plan supérieures aux estimations actuelles ; des opérations internationales significatives nous exposant à des risques économiques, politiques et autres, notamment l’impact de la variabilité des taux de change ; notre capacité à respecter les lois et réglementations gouvernementales de lutte contre la corruption, et les contrôles des exportations et importations dans le monde ; notre capacité à être présents sur les marchés internationaux en raison des contrôles sur les exportations et les importations auxquels nous pouvons être soumis ; l’impact de la sortie du R.-U. de l’Union européenne, en vertu de l’Article 50 du Traité de Lisbonne ; les changements de lois et de politiques aux États-Unis, qui régissent les échanges commerciaux, notamment les tarifs récemment adoptés sur les importations depuis la Chine, ainsi que les risques et incertitudes liés aux tarifs ou à une guerre commerciale mondiale potentielle, susceptible d’affecter nos produits ; les coûts de la protection ou de la défense de la propriété intellectuelle ; les coûts et difficultés du respect des lois nationales et étrangères relatives à l’environnement ; l’impact des litiges et procédures réglementaires similaires dans lesquels nous sommes impliqués ou dans lesquels nous pourrions être impliqués, notamment les frais occasionnés par lesdits litiges ; les risques associés à l’activisme des actionnaires, susceptibles de nous faire encourir des dépenses significatives, de nuire à l’exécution de notre stratégie commerciale et à la valeur commerciale de nos titres ; et autres facteurs en dehors de notre contrôle. Ces risques et incertitudes peuvent être amplifiés par le rachat d’ARRIS par CommScope, et ces déclarations sont également soumises aux risques et incertitudes liés à l’activité d’ARRIS.

Ces déclarations prévisionnelles sont soumises à des risques et incertitudes supplémentaires liés au rachat proposé d’ARRIS par CommScope, et dont un grand nombre échappent à notre contrôle, notamment, sans s’y limiter : l’incapacité à obtenir les approbations réglementaires applicables en temps utile, selon des conditions acceptables, ou à les obtenir purement et simplement, ou à satisfaire les autres conditions de clôture de l’acquisition proposée ; le risque que CommScope ne parvienne pas à intégrer ARRIS ou que CommScope ne réalise pas les économies de coût, les synergies, la croissance estimées ou autres avantages anticipés, ou que ces avantages soient plus longs à réaliser que prévu ; les risques liés aux coûts imprévus de l’intégration ; l’impact potentiel de l’annonce ou de l’exécution de l’acquisition proposée sur les relations avec les tiers, notamment les clients, employés et concurrents ; l’incapacité à gérer les conflits d’intérêts potentiels entre ou parmi les clients ; l’intégration des systèmes de technologie de l’information ; les conditions des marchés de crédit pouvant exercer un impact sur les coûts associés au financement de l’acquisition ; la possibilité que surviennent des offres concurrentes ; et autres facteurs en dehors de notre contrôle.

Ces facteurs, et d’autres, sont évoqués plus en détail dans les rapports déposés par CommScope et ARRIS auprès de la Securities and Exchange Commission américaine, comprenant le Rapport annuel de CommScope sur Formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2017, et le Rapport trimestriel sur Formulaire 10-Q pour la période close le 30 septembre 2018, et le Rapport trimestriel d’ARRIS sur Formulaire 10-Q pour la période close le 30 juin 2018. Bien que les informations contenues dans le présent communiqué de presse reflètent notre évaluation la plus précise à la date des présentes, sur la base des informations actuellement disponibles et des hypothèses raisonnables, ni CommScope ni ARRIS ne peuvent donner aucune assurance quant au fait que les attentes seront satisfaites ou que toute déviation sera sans importance. Compte tenu de ces incertitudes, nous vous prions de ne pas vous fier outre mesure à ces déclarations prévisionnelles, qui ne valent qu’à la date de leur formulation. Ni CommScope ni ARRIS n’assument aucun devoir ou obligation de mettre à jour ces informations afin de refléter les développements ou les informations obtenues après la date du présent rapport, sauf en cas de disposition légale contraire.

Mesures financières hors PCGR

La direction de CommScope et d’ARRIS estime que la présentation de certaines mesures financières hors PCGR apporte des informations significatives aux investisseurs, permettant de comprendre les résultats d’exploitation et susceptibles d’améliorer la capacité des investisseurs à analyser les tendances financières et commerciales. Ces mesures hors PCGR doivent être considérées comme un complément et non comme un substitut aux mesures financières préparées conformément aux PCGR. Telles que calculées, les mesures hors PCGR de CommScope et d’ARRIS peuvent ne pas être comparables à d’autres mesures déclarées sous le même intitulé par d’autres sociétés. De plus, la direction de CommScope et d’ARRIS estime que ces mesures financières hors PCGR permettent aux investisseurs de procéder plus facilement à des comparaisons d’une période à l’autre, en excluant les éléments qui pourraient avoir un impact disproportionnellement négatif ou positif sur les résultats de toute période particulière. Les réconciliations des mesures PCGR avec les mesures hors PCGR pour les périodes historiques sont incluses dans les rapports que CommScope et ARRIS déposent auprès de la Securities and Exchange Commission américaine.

Informations importantes sur la transaction, et où les trouver

En lien avec la transaction proposée, ARRIS rédigera une déclaration de procuration qui sera déposée auprès de la Securities and Exchange Commission américaine (la « SEC »). Une fois renseignés, une déclaration de procuration définitive ainsi qu’un formulaire de procuration seront adressés par courrier aux actionnaires d’ARRIS. LES INVESTISSEURS ET ACTIONNAIRES D’ARRIS SONT VIVEMENT INCITÉS À LIRE TOUS LES DOCUMENTS CONCERNÉS ET DÉPOSÉS AUPRÈS DE LA SEC, EN RELATION AVEC LA TRANSACTION, NOTAMMENT LA DÉCLARATION DE PROCURATION D’ARRIS LORSQU’ELLE SERA DISPONIBLE, AVANT DE PROCÉDER À TOUT VOTE, OU DE PRENDRE TOUTE DÉCISION D’INVESTISSEMENT CONCERNANT LA FUSION PROPOSÉE, CAR CES DOCUMENTS CONTIENNENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA TRANSACTION PROPOSÉE, LES PARTIES À LA TRANSACTION ET LES RISQUES ASSOCIÉS À LA TRANSACTION. Ces documents, si et lorsqu’ils qu’ils ont été déposés, ainsi que les autres dépôts publics d’ARRIS auprès de la SEC peuvent être obtenus gratuitement sur le site Web de la SEC, à l’adresse http://www.sec.gov, ou sur le site Web d’ARRIS à l’adresse http://ir.arris.com. Les actionnaires d’ARRIS et autres parties intéressées seront également en mesure d’obtenir gratuitement, une copie de la déclaration de procuration et autres documents concernés (lorsqu’ils seront disponibles) en adressant une demande par courrier aux Relations avec les investisseurs d’ARRIS, 3871 Lakefield Drive, Suwanee, GA, 30024, ou à l’adresse http://ir.arris.com.

Participants à la sollicitation

ARRIS et ses administrateurs, de même que certains de ses dirigeants exécutifs et CommScope ainsi que ses administrateurs et certains de ses dirigeants exécutifs peuvent être considérés comme participants à la sollicitation des procurations auprès des actionnaires d’ARRIS, en lien avec la transaction proposée. Des informations sur les administrateurs et les dirigeants exécutifs d’ARRIS sont publiées dans son rapport annuel sur Formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2017, lequel a été déposé auprès de la SEC le 23 mars 2018, et dans sa déclaration de procuration relative à son assemblée annuelle des actionnaires pour 2018, laquelle a été déposée auprès de la SEC le 23 mars 2018. Les informations concernant les directeurs et les dirigeants exécutifs de CommScope sont présentées dans sa déclaration de procuration pour son assemblée annuelle des actionnaires 2018, laquelle a été déposée auprès de la SEC le 20 mars 2018. Un complément d’information concernant la participation potentielle à la sollicitation des procurations auprès des actionnaires d’ARRIS ainsi qu’une description de leurs intérêts directs et indirects, via les détentions de titres ou autrement, sera inclus dans la déclaration de procuration d’ARRIS lorsqu’elle sera déposée.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

