Arrowhead conclut un accord avec J&J, son titre bondit

(Reuters) - Arrowhead Pharmaceuticals a annoncé jeudi que Johnson & Johnson développerait et commercialiserait son traitement contre l'hépatite B inhibiteur de gène et prendrait une participation minoritaire à son capital.

Le montant de cette transaction pourrait dépasser 3,7 milliards de dollars (3,2 milliards d'euros).

L'action Arrowhead a bondi de 18,5% à 22 dollars dans les échanges avant l'ouverture à Wall Street à la suite de cette annonce.

Selon les termes de cet accord, Janssen Pharmaceuticals, filiale de J&J, détiendra la licence mondiale pour le traitement ARO-HBV d'Arrowhead et une option de partenariat pour un maximum de trois traitements de la classe des ARN interférents (ARNi), qui permettent d'inhiber l'expression des gènes.

J&J investira 75 millions de dollars dans Arrowhead, soit 23 dollars par action, ce qui représente une prime de 24% par rapport au cours de clôture mercredi.

Arrowhead pourra également prétendre à des versements échelonnés allant jusqu'à 1,6 milliard de dollars pour l'accord de licence relatif à l'hépatite B et de 1,9 milliard de dollars pour l'accord de partenariat portant sur les trois traitements supplémentaires.

Cette alliance confirme l'intérêt de J&J pour la technologie TRiM (Targeted RNAi Molecule) d'Arrowhead, déclare la société californienne dans un communiqué.

Avec cette technologie, Arrowhead développe des médicaments à base d'ARNi qui traitent des maladies en inhibant du matériel génétique spécifique, bloquant ainsi la production de protéines qui les causent.

On estime que 257 millions de personnes dans le monde vivent avec une infection par le virus de l'hépatite B, selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

La capitalisation boursière d'Arrowhead a été multipliée par cinq depuis le début de l'année.

(Tamara Mathias à Bangalore; Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Benoit Van Overstraeten)