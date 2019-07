2 NOMINATIONS CLÉS CHEZ ARTEA :

Edouard de Chalain, Directeur Administratif et Financier

Pierre Le Goff, Directeur Immobilier

ARTEA (FR0012185536 – ARTE), concepteur et développeur d’immeubles 3ème génération à énergie positive, annonce plusieurs nominations afin de soutenir la dynamique du Groupe.

Edouard de Chalain, 36 ans, est nommé Directeur Administratif et Financier (DAF) d’ARTEA.

Diplômé de l’ESSEC et de l’Université de Paris Dauphine, Edouard de Chalain aura notamment pour mission l’optimisation de la structure financière du Groupe ARTEA. Son expérience dans l’immobilier sera un atout clé pour accompagner ARTEA dans son développement et sa croissance rentable.

Edouard était précédemment Directeur Contrôle de Gestion et Contrôle Financier au sein du Groupe Covivio (ex-Foncière des Régions) où il a occupé pendant plus de 12 ans diverses fonctions à la direction financière. Il a débuté sa carrière dans un grand cabinet d’audit parisien.

Pierre Le Goff, 52 ans, a rejoint ARTEA en tant que Directeur Immobilier.

Pierre accompagne les développements immobiliers du Groupe aux côtés du Président, Philippe BAUDRY, et pilote l’activité de foncière environnementale.

Diplômé de l’Ecole supérieure de gestion, Pierre Le Goff occupait auparavant le poste de dirigeant associé au sein d’une société de gestion d'actifs en immobilier tertiaire, après avoir été Directeur Immobilier d’un groupe de distribution pendant 7ans. Il a également exercé pendant 18 ans des fonctions d’investissements et d’asset-management en immobilier d’entreprise au sein de foncières cotées et d’établissements financiers.

Philippe Baudry, PDG fondateur d’ARTEA, commente : « Ces nominations témoignent de notre volonté de transformer en profondeur notre entreprise pour toujours mieux servir nos clients et l’ensemble de nos parties prenantes. Promoteur, foncière et fournisseur d’énergie verte, ARTEA est plus que jamais en mouvement pour imaginer les solutions immobilières de demain ».

Retrouvez toute l’information financière d’ARTEA sur : http://www.groupe-artea.fr

À propos du Groupe ARTEA

ARTEA conçoit, réalise et développe de l’immobilier de bureaux dits de 3ème génération à travers un écosystème proposant des immeubles green produisant leurs propres énergies et proposant une offre de services innovante au sein des ARTEPARC à travers des pôles services (coworking, crèches, restaurants, santé …). Dès 2009, ARTEA construit le 1er parc à énergie positive de la région PACA (2ème en France). Ce concept est depuis reproduit dans le Nord de la France. En 2013, ARTEA livre le 1er parc tertiaire ARTEPARC de nouvelle génération BBC. Depuis sa création, ARTEA a ainsi livré plus de180 000 m² de bureaux green dont 50 000 m² ont été conservés en patrimoine pour une valeur de plus de 124 M€. Le groupe ARTEA est coté sur le compartiment C d’EURONEXT Paris, ARTEA (ARTE ; code ISIN FR0012185536).

Contacts



ARTEA



Philippe BAUDRY, Président Directeur Général

Tel : +33 1 30 71 12 62

Email : investisseurs@groupe-artea.fr



ACTIFIN

Communication financière

Julien MOURET

Tel : +33 1 56 88 11 11

Email : jmouret@actifin.fr

