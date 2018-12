Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Artea, la société qui conçoit, réalise et développe de l'immobilier de bureaux dits de 3ème génération a réalisé une émission obligataire EuroPP de 6,8 millions d’euros. Cette opération a été réalisée dans le cadre d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels européens. Les obligations portent intérêt au taux annuel de 5,25 % et seront remboursées au pair le 21 décembre 2023.Le produit de l'émission va permettre à Artea de poursuivre le développement de son patrimoine immobilier de bureaux environnemental et participera au refinancement éventuel des OCEANEs à échéance août 2019 qui portent intérêt au taux de 6 %.Cette émission d'obligations permet, en outre, d'optimiser la structure de financement Corporate du groupe et s'inscrit dans sa dynamique de croissance régulière.Artea a été conseillé par Octo Finances et Sodica dans le cadre de cette opération.