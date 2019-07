Artea : ACTIVITE DU 1ER SEMESTRE 2019 - Croissance de 25% des activités récurrentes

ACTIVITE DU 1ER SEMESTRE 2019

Croissance de 25% des activités récurrentes

Croissance de l’activité foncière - taux d’occupation + 97 %

Hausse des revenus de la branche Energie à 1,3 M€

Succès du 1er espace de coworking à Lille-Lesquin

Diversification avec l’ouverture de notre 1er hôtel à Ramatuelle et la montée en puissance de Studio Artea

(en milliers d'euros) S1 2019 S1 2018 Evolution Revenus locatifs bruts 5 586 5 039 11% Charges refacturées - 1 353 - 1 160 17% Activité Foncière 4 234 3 879 9% Activité Energie 1 290 1 058 22% Activité Services (Coworking, Hôtellerie, Honoraires) 967 237 308% Total revenus récurents 6 491 5 175 25% Total revenus promoteur 7 347 50 504 -85% TOTAL chiffre d'affaires 13 837 55 679 -75% Données consolidées non auditées

Activité récurrente du 1er semestre 2019 en forte croissance

Le chiffre d’affaires total d’ARTEA s’est élevé à 13,8 M€ contre 55,7 M€ au 1er semestre 2018. Pour rappel l’exercice précédant avait vu la cession pour 46 M€ de l’immeuble Dreamview à Nanterre.

Au titre du 1er semestre 2019, le chiffre d’affaire des activités récurrentes est en croissance de 25% entre 2018 et 2019 avec :

Une hausse des revenus fonciers de 11 %, liée principalement aux livraisons réalisées en 2018, dont notamment les bâtiments E, N et 4-5 sur notre Arteparc de Lille Lesquin. Sur l’ensemble du patrimoine, le taux d’occupation est toujours optimisé pour atteindre plus de 97 % ;

Des revenus de l'activité Energie en hausse de 22% grâce à une pluviométrie satisfaisante et la mise en exploitation de deux nouvelles centrales hydrauliques en Dordogne (Marvit et Moulin du Pont)

La montée en puissance du 1er site de coworking du groupe, situé sur l'Arteparc de Lille Lesquin, générant 267 K€ de revenus sur ce semestre grâce à un taux d'occupation de 100% des parties bureaux ;

L'ouverture début juin à Ramatuelle du 1er hôtel du groupe ;

La diversification des revenus de studio Artea (activités de space planning) avec des missions réalisées pour des tiers : 388 K€ ;

Poursuite du développement du patrimoine immobilier et du coworking

ARTEA poursuit par ailleurs le développement de son patrimoine immobilier :

Livraison au 1 er semestre du bâtiment C de l’Arteparc de BIOT, situé dans le parc de Sophia Antipolis ainsi que la livraison du gros œuvre du bâtiment B en fin d’année

semestre du bâtiment C de l’Arteparc de BIOT, situé dans le parc de Sophia Antipolis ainsi que la livraison du gros œuvre du bâtiment B en fin d’année Livraison du bâtiment 1 de l’Arteparc de Lille Lesquin prévue au 3 ème trimestre

trimestre Livraison du bâtiment Le Rifkin à Aix-en-Provence prévue au 3ème trimestre

Avec le succès d’un 1er espace de coworking d’une surface totale de 2 500 m² dans l’Arteparc de Lille Lesquin, ARTEA intensifie le développement des espaces de coworking et autres services au sein des autres sites du groupe. Deux nouveaux programmes sont actuellement lancés :

Un espace de coworking à BIOT dans l’Arteparc de Sophia Antipolis avec une surface de 2 425 m², dont l’ouverture est prévue au cours du 2 ème semestre 2020

semestre 2020 Un espace supplémentaire de coworking et de coliving d’une surface de 2 300 m² dans l’Arteparc de Lille Lesquin, dont l’ouverture est prévue au 1er semestre 2021 et qui complétera l’offre existante

Dès l’automne 2019, l’hôtel situé à Ramatuelle bénéficiera de travaux importants de réagencement et de montée en gamme.

Une ambition : Devenir un constructeur majeur d’actifs immobiliers et énergétiques de 3ème génération (immeubles très performants alliés à une offre de service)

Conformément à sa stratégie, ARTEA poursuit sa politique de développement avec les lancements à venir d’opérations d’envergure :

Sur l’Arteparc de Lille Lesquin, lancement des bâtiments M/L et de la 2 ème tranche du pôle services existant ;

tranche du pôle services existant ; A Lille, redéveloppement de l’Usine Elévatoire sur 4 300 m², à la suite d’un appel d’offre remporté auprès de la métropole ;

Dans la région grenobloise, lancement d’un nouvel Arteparc avec une première tranche de 10 000 m² et un nouveau pôle services ;

A Sophia Antipolis, lancement des deux derniers bâtiments de l’Arteparc de Biot, représentant une surface de 6 500 m² et disposant d’un « Smart grid » qui optimise l’indépendance de l’Arteparc vis-à-vis du réseau Enedis en permettant aux bâtiments d’interagir entre eux, de stocker et de s’échanger de l’électricité ;

Sur le pays d’Aix construction de nouveaux bâtiments tertiaires, dont le Lotus (2 000 m² pré-loués à 25%), le Green Corner (1 400 m²) et la Canopée (2 400 m² entièrement pré-loués avec un 10 ans fermes) ;

Sur la commune de Meyreuil, poursuite du programme de 130 logements ;

Cette forte activité permettra de générer un chiffre d’affaires en croissance et un résultat significatif sur le 2ème semestre 2019 et les prochains exercices.

Projet d’élargissement du flottant

Afin de financer cette croissance, ARTEA procédera à une augmentation de son capital, si les conditions de marché le permettent, qui sera l’occasion d’élargir la part du capital détenue par le public. Il a par ailleurs été annoncé le versement d’un dividende d’un minimum de 30% du cash-flow net courant à partir de 2020.

