Artea : Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société ARTEA

Au titre du contrat de liquidité confié par la société ARTEA à TSAF, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2018 :

· 324 actions,

· 16 029,21 €.

Le groupe ARTEA est coté sur le compartiment C d'EURONEXT Paris, ARTEA (ARTE ; code ISIN FR0012185536).

Contacts

ARTEA

Philippe BAUDRY, Président Directeur Général

Tel : +33 1 30 71 12 62

Email : investisseurs@groupe-artea.fr

