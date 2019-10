Artea : Livraison de deux immeubles à haute qualité environnementale.

Communiqué de presse

LIVRAISON DE DEUX IMMEUBLES

À HAUTE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE

- Inauguration du Rifkin à Aix-en-Provence

- Obtention du label HQE sur l’Arteparc de BIOT

Inauguration d’un bâtiment de 3 200 m² loués avec des baux supérieurs à 10 ans

Le groupe ARTEA annonce aujourd’hui l’inauguration du Rifkin1, un immeuble de bureaux bioclimatiques situé au cœur du technopôle de l'Arbois, à Aix-en-Provence, en présence de la métropole Aix-Marseille Provence et du Conseil de Territoire du Pays d’Aix.

Ce bâtiment qui se développe sur 3 200 mètres carrés de surface de plancher sur 5 niveaux (R+4) et un niveau de sous-sol accueillera notamment le groupe Socotec, ainsi que des start-up de la nouvelle pépinière CleanTech dédiée à l’accueil et l’accompagnement de porteurs de projets innovants et environnementaux.

Sur le plan architectural, il a été imaginé un bâtiment « double-face » avec :

Sur les façades Sud et Ouest ou « façades chaudes », une protection maximale du soleil afin de limiter les apports énergétiques ;



Sur les façades Est et Bord ou « façades froides », une recherche permettant de bénéficier au maximum de la luminosité et de l’ensoleillement notamment durant les périodes hivernales.

Le bâtiment est doté d’une centrale photovoltaïque branchée sur le bâtiment qui fournit un tiers de ses consommations électriques.

Livraison du bâtiment C de l’Arteparc de BIOT et obtention du label HQE niveau excellent

Par ailleurs, ARTEA a livré au cours du 1er semestre 2019 un immeuble de 1 900 m2 situé dans le parc de Sophia Antipolis, et intégralement loué à IBM. Il est le 1er bâtiment du Smart Grid de l’Arteparc de BIOT.

Une labellisation « BBC EFFINERGIE 2017 » avec bilan carbone E+C- viendra compléter cette certification HQE niveau Excellent. Il sera autonome à 60% en consommation électrique des parties communes, véhicules électriques compris. L’EMS (Energy Management System) en cours de déploiement sera le cerveau énergétique de tout le parc. L’intégralité du parc sera en autoconsommation collective, et les bâtiments échangeront des électrons afin de minimiser les importations d’énergie sur site.

Ces deux livraisons témoignent du savoir-faire d’ARTEA pour construire des immeubles de qualité bénéficiant des meilleurs standards de performance énergétique.

Prochaine publication financière :

Chiffre d’affaires annuel, le 28 février 2020

Retrouvez toute l’information financière d’ARTEA sur : http://www.groupe-artea.fr

ARTEA conçoit, réalise et développe de l’immobilier de bureaux dits de 3ème génération à travers un écosystème proposant des immeubles green produisant leurs propres énergies et proposant une offre de services innovante au sein des ARTEPARC à travers des pôles services (coworking, crèches, restaurants, santé …). Dès 2009, ARTEA construit le 1er parc à énergie positive de la région PACA (2ème en France). Ce concept est depuis reproduit dans le Nord de la France. En 2013, ARTEA livre le 1er parc tertiaire ARTEPARC de nouvelle génération BBC. Depuis sa création, ARTEA a ainsi livré plus de180 000 m² de bureaux green dont 64 000 m² ont été conservés en patrimoine pour une valeur de plus de 146 M€. Le groupe ARTEA est coté sur le compartiment C d’EURONEXT Paris, ARTEA (ARTE ; code ISIN FR0012185536).





Contacts



ARTEA



Edouard de CHALAIN, Directeur administratif & financier

Tel : +33 1 30 71 12 62

Email : edouard.dechalain@groupe-artea.fr



ACTIFIN

Communication financière

Julien MOURET

Tel : +33 1 56 88 11 11

Email : jmouret@actifin.fr













1 En hommage à l'économiste américain Jérémy Rifkin, auteur d'essais sur le coût du dérèglement climatique.







Pièce jointe