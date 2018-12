Artea : MISE EN OEUVRE D'UN CONTRAT DE LIQUIDITE

MISE EN OEUVRE D'UN CONTRAT DE LIQUIDITE

La société ARTEA (Euronext Paris compartiment C - FR0012185536 - ARTE), qui conçoit, réalise et développe de l'immobilier de bureaux dits de 3ème génération, annonce avoir mis en oeuvre un contrat de liquidité avec TSAF- Tradition Securities And Futures à compter du 13 décembre 2018.

Ce contrat de liquidité est conforme aux dispositions du Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (MAR), du Règlement délégué (UE) 2016/908 complétant le Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil, des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, et de la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 portant instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise et toutes autres dispositions qui y sont visées.

Il a été conclu pour une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction. Il a pour objet l'animation des actions de la société ARTEA, cotées en continu sur Euronext Paris - compartiment C - sous le code ISIN FR0012185536 et le mnémonique ARTE.

Pour la mise en oeuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité :

20 000 €





Prochaine publication :

Chiffre d'affaires annuel, le 27 février 2019

Retrouvez toute l'information financière d'ARTEA sur : http://www.groupe-artea.fr

ARTEA conçoit, réalise et développe de l'immobilier de bureaux dits de 3ème génération à travers un écosystème proposant des immeubles green produisant leurs propres énergies et proposant une offre de services innovante au sein des ARTEPARC à travers des pôles services (coworking, crèches, restaurants, santé .).

Dès 2009, ARTEA construit le 1er parc à énergie positive de la région PACA (2ème en France). Ce concept est depuis reproduit dans le Nord de la France. En 2013, ARTEA livre le 1er parc tertiaire ARTEPARC de nouvelle génération BBC. Depuis sa création, ARTEA a ainsi livré plus de180 000 m² de bureaux green dont 50 000 m² ont été conservés en patrimoine pour une valeur de plus de 124 M€.

Le groupe ARTEA est coté sur le compartiment C d'EURONEXT Paris, ARTEA

(ARTE ; code ISIN FR0012185536).

Contacts

ARTEA

Philippe BAUDRY, Président Directeur Général

Tel : +33 1 30 71 12 62

Email : investisseurs@groupe-artea.fr

ACTIFIN

Communication financière

Christophe DELYLLE

Tel : +33 1 56 88 11 11

Email : cdelylle@actifin.fr

Source: Artea via Globenewswire