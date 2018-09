Artea : Mise à disposition du rapport financier semestriel 2018

Mise à disposition du rapport financier semestriel 2018

Les actionnaires de la société ARTEA sont informés que le rapport financier semestriel de l'exercice 2018 a été déposé ce jour auprès de l'Autorité des Marchés Financiers et est disponible sur le site de la société, dans la partie Investisseurs - rubrique informations financières.

Ce rapport comprend :

Le rapport semestriel d'activité,

Les comptes consolidés résumés du Groupe,

L'attestation du responsable du rapport financier semestriel,

Le rapport des Commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle 2018.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel, le 27 février 2019

ARTEA conçoit, réalise et développe de l'immobilier de bureaux dits de 3ème génération à travers un écosystème proposant des immeubles green produisant leurs propres énergies et proposant une offre de services innovante au sein des ARTEPARC à travers des pôles services (coworking, crèches, restaurants, santé .).

Dès 2009, ARTEA construit le 1er parc à énergie positive de la région PACA (2ème en France). Ce concept est depuis reproduit dans le Nord de la France. En 2013, ARTEA livre le 1er parc tertiaire ARTEPARC de nouvelle génération BBC. Depuis sa création, ARTEA a ainsi livré plus de180 000 m² de bureaux green dont 50 000 m² ont été conservés en patrimoine pour une valeur de plus de 124 M€.

Le groupe ARTEA est coté sur le compartiment C d'EURONEXT Paris, ARTEA (ARTE ; code ISIN FR0012185536).

ARTEA

Contacts

Philippe BAUDRY, Président Directeur Général

Laurent JAUFFRET, Directeur Général Adjoint

Tel : +33 1 30 71 12 62

Email : investisseurs@groupe-artea.fr

ACTIFIN

Communication financière

Christophe DELYLLE

Tel : +33 1 56 88 11 11

Email : cdelylle@actifin.fr

