Artea : Mise en oeuvre du programme de rachat d'actions approuvé par l'Assemblée Générale du 5 juin 2018

Le Conseil d'administration d'ARTEA (Code ISIN : FR0012185536/ Mnémonique : ARTE), réuni le 20 novembre 2018, a décidé la mise en oeuvre du programme de rachat d'actions autorisé par l'Assemblée Générale Mixte du 5 juin 2018, en application des dispositions de l'article L. 225-209 du Code de commerce, conformément au Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF) et au Règlement Européen n°596/2014 du 16 mars 2014.

Dans ce cadre, un mandat a été confié à un prestataire de services d'investissement afin de procéder à des achats d'actions de la société ARTEA. Ce prestataire de services d'investissement pourra acheter aux dates qu'il jugera opportunes un nombre d'actions n'excédant pas 10% du capital social de la Société, aux conditions de prix autorisées par l'Assemblée Générale Mixte du 5 juin 2018 dans sa 14ème résolution.

Le descriptif du programme de rachat d'actions est disponible sur le site internet de la Société, dans la rubrique « Investisseurs/Documentation » : https://www.groupe-artea.fr/.

Le présent programme de rachat expirera au plus tard le 5 décembre 2019.

Cette décision n'affecte pas l'exécution du contrat de liquidité conclu par la Société.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel, le 27 février 2019

Retrouvez toute l'information financière d'ARTEA sur : http://www.groupe-artea.fr

ARTEA conçoit, réalise et développe de l'immobilier de bureaux dits de 3ème génération à travers un écosystème proposant des immeubles green produisant leurs propres énergies et proposant une offre de services innovante au sein des ARTEPARC à travers des pôles services (coworking, crèches, restaurants, santé .).

Dès 2009, ARTEA construit le 1er parc à énergie positive de la région PACA (2ème en France). Ce concept est depuis reproduit dans le Nord de la France. En 2013, ARTEA livre le 1er parc tertiaire ARTEPARC de nouvelle génération BBC. Depuis sa création, ARTEA a ainsi livré plus de180 000 m² de bureaux green dont 50 000 m² ont été conservés en patrimoine pour une valeur de plus de 124 M€.

Le groupe ARTEA est coté sur le compartiment C d'EURONEXT Paris, ARTEA (ARTE ; code ISIN FR0012185536).

Contacts

ARTEA

Philippe BAUDRY, Président Directeur Général

Tel : +33 1 30 71 12 62

Email : investisseurs@groupe-artea.fr

ACTIFIN

Communication financière

Christophe DELYLLE

Tel : +33 1 56 88 11 11

Email : cdelylle@actifin.fr

