Artea : forte progression du résultat net semestriel

19/09/2018 | 18:17

Le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 55,7 ME au 1er semestre 2018 contre 7,2 ME au 1er semestre 2017. ' Cette forte progression s'explique principalement par la performance de l'activité promotion '.



Au global, et après prise en compte de la juste valeur du patrimoine et des amortissements, le résultat opérationnel s'élève à 13,7 ME (contre 4,5 ME au 1er semestre 2017).



Le résultat net consolidé affiche un bénéfice élevé de 8,4 ME au 1er semestre 2018 contre 1,8 ME au 1er semestre 2017.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.