Dans le cadre de la conversion des OCEANE, le Conseil d’administration d’Artea annonce 2 décisions majeures :

Le versement d’un dividende de 30% du résultat chaque année

Un projet d’ouverture du capital

ARTEA (FR0012185536 – ARTE), concepteur et développeur d’immeubles 3ème génération à énergie positive, annonce deux décisions majeures pour la tenue de son cours de Bourse.

Versement d’un dividende à partir de 2020

Afin de proposer aux porteurs d’OCEANE de convertir leurs obligations en actions, le Conseil d’administration s’engage à distribuer à l’issue de chaque exercice un minimum de 30% du cash-flow net courant sous forme de dividende et ce, pour les 5 prochaines années, démontrant ainsi la volonté de la Société d’offrir aux actionnaires un rendement attractif.

Projet d’élargissement du flottant

Le Conseil d’administration a également pris la décision d’augmenter la part du capital détenue par le public dans les prochains mois au travers d’une opération d’ouverture du capital, si les conditions de marché le permettent.

Philippe Baudry, PDG du Groupe ARTEA, déclare : « Nous ouvrons aujourd’hui une nouvelle page de notre histoire boursière avec une volonté forte d’augmenter la part détenue par le public afin de renforcer progressivement la liquidité du titre et ainsi sa valorisation ».

Retrouvez toute l’information financière d’ARTEA sur : http://www.groupe-artea.fr

À propos du Groupe Artea

ARTEA conçoit, réalise et développe de l’immobilier de bureaux dits de 3ème génération à travers un écosystème proposant des immeubles green produisant leurs propres énergies et proposant une offre de services innovante au sein des ARTEPARC à travers des pôles services (coworking, crèches, restaurants, santé …). Dès 2009, ARTEA construit le 1er parc à énergie positive de la région PACA (2ème en France). Ce concept est depuis reproduit dans le Nord de la France. En 2013, ARTEA livre le 1er parc tertiaire ARTEPARC de nouvelle génération BBC. Depuis sa création, ARTEA a ainsi livré plus de180 000 m² de bureaux green dont 50 000 m² ont été conservés en patrimoine pour une valeur de plus de 124 M€. Le groupe ARTEA est coté sur le compartiment C d’EURONEXT Paris, ARTEA (ARTE ; code ISIN FR0012185536).





Contacts



ARTEA



Edouard de Chalain, Directeur financier & financier

Tel : +33 1 30 71 12 62

Email : edouard.dechalain@groupe-artea.fr







ACTIFIN

Communication financière

Julien MOURET

Tel : +33 1 56 88 11 11

Email : jmouret@actifin.fr

