Artefact : Invest Securities abaisse son objectif de cours

02/12/2019 | 09:59

Le bureau d'analyses estime que plus les ambitions sont fortes, plus les déceptions sont sanctionnées.



' Alors que le titre avait plutôt bien résisté jusqu'alors, il abandonne désormais -45% en 2019 suite au décalage de 2 ans de son plan 2020 fin octobre ' souligne Invest Securities.



' Si nous abaissons significativement nos attentes et notre OC (2,2E contre 3,8E), la valorisation actuelle reflète avant tout une sanction vis-à-vis du management et n'intègre que très partiellement les nouveaux objectifs '.



' Convaincus de la qualité du management en dépit de cet accident, du positionnement du groupe, de la dynamique du marché et de l'intérêt spéculatif pour ce type d'actifs, nous réitérons notre opinion Achat, même si nous avons conscience que restaurer la confiance prendra du temps et que le momentum ne s'améliorera qu'au printemps, voire au S2 2020 ' rajoute Invest Securities.



