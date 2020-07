Artefact : Invest Securities relève son objectif de cours

06/07/2020 | 09:55

Invest Securities confirme son conseil à l'achat sur la valeur et relève son objectif de cours à 2,6 E (contre 2,2 E).



' La thèse d'investissement a selon nous radicalement changé depuis l'attribution fin juin de BSA aux managers conditionnés au dépôt d'une OPA >2E d'ici 3 ans. Si l'intérêt spéculatif était un potentiel catalyseur que nous évoquions régulièrement depuis 2018, il devient désormais central sur le titre ' indique le bureau d'analyses.



' Vu le levier sur ces BSA, les managers vont tout faire pour maximiser le prix de sortie et par conséquent les résultats des 3 prochaines années. Après avoir mangé son pain noir en 2019, Artefact pourrait voir ses résultats s'améliorer sensiblement dès 2020, aidé par le gel des investissements et les effets des restructurations et cessions ' rajoute Invest Securities.



