ARTEFACT : résultats du premier semestre dans le vert

Artefact a présenté des résultats consolidés du premier semestre 2018 en progression. Ainsi, le résultat net part du groupe s’élève à 574 000 euros, contre -1 486 000 euros au premier semestre 2017. Le résultat opérationnel affiche une progression à 1 431 000 euros au 30 juin 2018 contre une perte de ?-957 000 au 30 juin 2017. L'Ebitda ressort ainsi à 2236 000 euros contre -5 000 euros au premier semestre 2017, représentant 7,1% de la marge brute du semestre. Enfin le chiffre d’affaires est de 89,031 millions d’euros contre 75,255 millions un an auparavant.Au troisième trimestre, la marge brute réalisée affiche une croissance de 17,8% à 15,1 millions d'euros (+35,3% en publié). Une croissance portée par la France (+58%) et zone Asie Pacifique MENA (+22%)" Les priorités des prochains mois iront à l'extension de cette dynamique à l'ensemble des implantations européennes. Dans cette perspective, le renforcement de l'organisation opéré au premier semestre devrait prendre progressivement sa mesure. " précise le groupe dans un communiqué.Par ailleurs, Artefact confirme ses ambitions pour 2020, c'est à dire franchir les 100 millions d'euros de marge brute, avec un Ebitda compris entre 10 et 15%.