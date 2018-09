Artefact : 11 septembre 2018 – Artefact annonce quatre nominations stratégiques

19 Rue Richer - 75009 Paris

Paris, 11 septembre 2018

Artefact annonce quatre nominations stratégiques

Une nouvelle étape dans le déploiement international de l'expertise unique d'Artefact au carrefour du conseil en stratégie, du marketing digital et des technologies basées sur la data et l'IA

Artefact (FR0000079683 - ALATF - éligible PEA-PME) confirme son ambition internationale avec quatre nominations importantes sur ses activités opérationnelles stratégiques. Ces nominations sont parfaitement en ligne avec la volonté de Vincent Luciani, Guillaume de Roquemaurel et Philippe Rolet, co-fondateurs et respectivement Global COO, Global CEO, et Global CTO, de révolutionner le monde des agences.

Frederic Joseph : Chief Activation Officer / Artefact

Frédéric aura la responsabilité de superviser le pilier Activation d'Artefact, de renforcer les relations avec les clients globaux et d'accélérer la croissance internationale du Groupe.

Il travaillera également avec les équipes marketing et communication pour s'assurer que la marque Artefact soit reconnue mondialement aux côtés des plus grandes agences média.

Diplômé de Sciences Po Paris, Frédéric a passé une grande partie de sa carrière au sein du groupe Publicis à Londres, d'abord en tant que CEO de Zed Digital, puis Chief Digital Officer de Zenithaoptimedia, avant de devenir CEO de Performics EMEA. Il est ensuite entré dans le monde des start-ups en tant que COO de la mobile Ad Tech S4M et CEO Americas basé à New York pendant 3 ans.

Pascal Coggia : Global Head of Data & Consulting / Artefact

Le rôle de Pascal en tant que Global Head of Data & Consulting sera axé sur la gestion du business development sur la partie Conseil & Data, ainsi que la collaboration interne internationale et l'optimisation des ressources, la création et le déploiement de nouvelles initiatives de partage de connaissances. Pascal travaillera avec les partners locaux pour développer l'activité Conseil & Data à l'international et le lancement de nouvelles offres innovantes sur le marché.

Après un cursus en école de commerce à HEC, Pascal fait ses armes en tant que consultant chez A.T. Kearney. Il poursuit ensuite sa carrière à Londres chez Rocket Internet, où il s'attachera pendant 2 ans à diriger les opérations de marketing digital et déployer la marque à l'étranger. Il intègre ensuite Colombus Consulting, avant de finir par rejoindre Artefact en 2015 en tant que Partner Conseil.

Ricardo Catalano : CEO France / Artefact

En tant que CEO d'Artefact France, Ricardo sera chargé de poursuivre la transformation de l'activité Média Activation en développant les processus d'automatisation de l'agence et en augmentant l'impact de la data science dans l'optimisation des campagnes. Ricardo est responsable du staffing et du recrutement et gérera également toutes les équipes transverses (RH, Finance, Happiness, New Business et Communication).

Ricardo Catalano était directeur général de MEC Wavemaker, une agence média GroupM / WPP. A ce titre, il a dirigé la division Global Accounts et a participé aux victoires majeures du réseau, par exemple PSA et Disney. Ricardo était également Global Client Leader sur Blizzard, Danone, Michelin et récemment Peugeot. En plus de son expertise en stratégie média, Ricardo possède une solide expérience en CRM et en data marketing ayant participé au développement commercial de 1000mercis entre 2010 et 2015 en tant que Directeur des ventes internationales. Il est titulaire d'un MBA de l'ESCP Europe et d'un Master en Marketing de la Sorbonne.

Edouard de Mezerac : Senior Partner Consulting & Data / Artefact China

Edouard est en charge du lancement et de la croissance de l'activité de conseil en APAC. Il s'agit notamment pour lui de renforcer l'équipe en Chine (Shanghai et Hong-Kong) et dans le reste de l'APAC, de développer le portefeuille de clients à long terme et d'implémenter de nouveaux partenariats avec les grands acteurs technologiques de la région. Il travaille en étroite collaboration avec Pascal Duriez, ainsi qu'avec les équipes déjà en place.

Auparavant, Edouard était Associé chez Oliver Wyman, et en charge des équipes Data & Analytics pour la région APAC. Au cours de ses 12 dernière années d'expérience chez Oliver Wyman, Edouard a travaillé à Paris, puis pendant deux ans en Amérique du Nord et s'est finalement installé à Shanghai en 2016. Son principal secteur d'expertise est le retail et les produits de consommations pour lesquels il a travaillé sur une meilleure compréhension des insights clients grâce à la donnée et l'analytics. Edouard est titulaire d'un Master of Science de HEC-Paris.

A propos d'Artefact I artefact.com

Artefact est l'agence digitale élue agence innovante de l'année 2017. Incarnant aujourd'hui l'alliance parfaite entre marketeurs et ingénieurs, l'agence accompagne les plus grands annonceurs à inventer les nouvelles expériences client de demain s'appuyant sur les nouvelles technologies. La société compte aujourd'hui plus de 1000 collaborateurs à travers le monde, dans 17 pays et repose sur trois offres complémentaires : Conseil data, Expertise en marketing digital et Déploiement de technologies (Big Data et Intelligence Artificielle).

Parmi ses 600 clients actifs, plus de 100 grands comptes intéressés par les expertises poussées de l'agence tels que AccorHotels, Orange, Carrefour, Emirates, Deutsche Telekom, Monoprix… Artefact, fondée par trois anciens de l'Ecole Polytechnique : Vincent Luciani, Philippe Rolet et Guillaume de Roquemaurel, a connu un taux de croissance très soutenu depuis sa création en 2015 avec un triplement de son chiffre d'affaires en 2016. L'agence a opéré un rapprochement en septembre 2017 avec le groupe Français côté NetBooster, réseau international d'agences digitales animé par des experts data et médias.

Artefact s'est par ailleurs vue également récompensée cette année par un prix d'honneur Grand Prix au Data Festival et par la Frenchtech avec la remise d'un diplôme officiel des sociétés Française en hypercroissance par Mounir MAHJOUBI, Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé du Numérique.

