Artefact : 23 avril 2020 – Artefact publie ses résultats annuels 2019 et sa marge brute du 1er trimestre 2020

19 Rue Richer - 75009 Paris Relations Investisseurs Artefact Benjamin Hartmann CFO investor-relations@artefact.com Communiqué de Presse Paris, 23 avril 2020 17:40 CEST Résultats annuels 2019 : Marge brute 2019 : 66,2 M€, en croissance proforma1 de +10,3% EBITDAr : 3,0 M€ Un trimestre encourageant dans un contexte incertain Marge brute T1 2020 : 18,4 M€, en croissance proforma de +16,8% Artefact (FR0000079683 - ALATF - éligible PEA-PME) présente ses résultats consolidés au titre de l'exercice 2019 et publie sa marge brute pour le premier trimestre 2020. Une activité 2019 en croissance de 10,3% Sur l'année 2019, la marge brute du Groupe ressort à 66,2 M€ en croissance proforma de 10,3%, conformément à l'objectif fixé. En données publiées, la hausse s'établit à 3,7%. Comme annoncé, cette performance est portée par la mise en œuvre d'offres combinant à la fois les expertises Conseil Data et Média. Néanmoins, cette progression est pondérée par la perte de plusieurs clients historiques non compensée par le renouvellement en cours du portefeuille clients sur cette activité. En début d'année 2020, Artefact a cédé l'ensemble de ses activités dans les pays nordiques et a fermé son bureau en Italie et son activité Conseil en Espagne. Ces décisions permettent désormais au Groupe de focaliser ses efforts sur les pays européens à plus fort potentiel (France, Allemagne, Royaume-Uniet Pays-Bas) : En France , la marge brute 2019 ressort à 28,9 M€, en hausse de +17% par rapport à 2018. L'activité Conseil Data comme l'activité Média contribuent à la croissance. Sur l'activité Conseil Data, la marge brute progresse de 16% représentant désormais 65% de l'activité réalisée sur le pays. Sur l'activité Média, la hausse ressort à 24%. Ces évolutions illustrent la pertinence du modèle aujourd'hui en place et dont la montée en puissance sur le reste de l'Europe reste une priorité.

, la marge brute 2019 ressort à 28,9 M€, en hausse de +17% par rapport à 2018. L'activité Conseil Data comme l'activité Média contribuent à la croissance. Sur l'activité Conseil Data, la marge brute progresse de 16% représentant désormais 65% de l'activité réalisée sur le pays. Sur l'activité Média, la hausse ressort à 24%. Ces évolutions illustrent la pertinence du modèle aujourd'hui en place et dont la montée en puissance sur le reste de l'Europe reste une priorité. Sur le Reste de l'Europe , le Groupe affiche une activité de 24,5 M€ en repli de 13% en proforma. La marge brute Conseil Data ressort à plus de 3,8 M€, en hausse de 32% en proforma. Les difficultés sont localisées en Allemagne et dans une moindre mesure au Royaume-Uni, où la perte de clients historiques et le déploiement plus tardif des nouvelles offres ont continué à peser sur l'activité. Le Groupe délivre aux Pays-Bas des performances très encourageantes sur l'ensemble 1 Afin d'offrir une parfaite comparabilité des chiffres entre les deux périodes, les données 2019 et 2018 proforma sont retraitées en l'application de la norme IFRS5, la marge brute « Reste de l'Europe » n'intègre plus la marge brute réalisée par les activités des pays nordiques, désormais classées en activités abandonnées. 1 / 5

Communiqué de presse - Avril 2020 de son offre avec une progression de sa marge brute de 36%. Cette bonne performance vient conforter le Groupe dans sa capacité à dupliquer son modèle sur les autres pays européens. Enfin, sur les Autres marchés (Chine, Asie Pacifique, MENA et Brésil), la marge brute annuelle est en croissance de 80% et atteint 12,8 M€. La zone représente désormais près de 20% de l'activité Groupe contre 12% en 2018. Résultats de l'exercice Le Conseil d'Administration s'est réuni le 21 avril 2020 afin d'arrêter les comptes du Groupe pour l'exercice clos le 31 décembre 2019. Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification est en cours d'émission. L'évolution de l'EBITDAr2 passant de 4 624 K€ en 2018 à 2 988 K€ en 2019 reflète l'activité contrastée de la période et les efforts engagés pour porter l'offre globale du Groupe et redynamiser l'ensemble des implantations : En France , l'EBITDAr 2 ressort en croissance de 10,3% à 3 547 K€, représentant 12,3% de marge brute annuelle dégagée sur la zone (contre 13,1% en 2018). Cette évolution traduit le renforcement des équipes opéré sur la zone pour répondre à la forte demande du marché.

, l'EBITDAr ressort en croissance de 10,3% à 3 547 K€, représentant 12,3% de marge brute annuelle dégagée sur la zone (contre 13,1% en 2018). Cette évolution traduit le renforcement des équipes opéré sur la zone pour répondre à la forte demande du marché. Le niveau d'activité sur le Reste de l'Europe , en deçà des attentes, associé aux investissements engagés pour redynamiser la zone a pesé sur la rentabilité. Malgré la cession des activités des pays nordiques qui affichaient une perte opérationnelle de 0,7 M€, l'EBITDAr ressort négatif à (1 371) K€.

, en deçà des attentes, associé aux investissements engagés pour redynamiser la zone a pesé sur la rentabilité. Malgré la cession des activités des pays nordiques qui affichaient une perte opérationnelle de 0,7 M€, l'EBITDAr ressort négatif à (1 371) K€. Les Autres marchés affichent une forte progression de la rentabilité portée par la solide dynamique de croissance. Ils génèrent un EBITDAr positif de 812 K€ (contre une perte de (251) K€ sur 2018), représentant 6,4% de marge brute annuelle pour la zone. Le Groupe a choisi d'appliquer la norme IFRS 16 selon la méthode rétrospective modifiée, sans retraitement des états financiers antérieurs. Dans le cadre de l'application de la norme IFRS5, les données présentées dans le compte de résultat ci-dessous ont également été retraitées des activités dans les pays nordiques, classées en activités abandonnées. en M€ - Données auditées 2019 2018 proforma Chiffre d'affaires 70,3 62,5 Marge brute 66,2 60,0 Charges de personnel (51,5) (43,3) Charges externes, autres produits et charges opérationnelles (11,7) (12,1) EBITDAr 3,0 4,6 2 EBITDAr : EBITDA retraité de l'impact IFRS2 des attributions d'actions gratuites et émissions d'actions de préférence, l'impact IFRS 3R lié aux rémunérations pour services postérieurs aux acquisitions ainsi que l'impact IFRS 16 lié au retraitement des charges de loyers. La Société a ainsi choisi de présenter un EBITDA retraité afin de mieux refléter sa performance opérationnelle telle que suivie en interne par le management, indépendamment de sa politique d'attraction et de rétention des talents ainsi que des modalités d'acquisitions dans le cadre de sa politique de croissance externe. 2 / 5

Communiqué de presse - Avril 2020 Retraitement des loyers - impact IFRS 16 3,0 - Charges de personnel - Paiement fondé sur des actions IFRS2 (2,5) (2,2) Charges de personnel - Rémunération pour services postérieurs (1,1) (0.1) aux regroupements d'entreprise IFRS 3R EBITDA 2,4 2,3 Dotation aux amortissements et provisions (7,9) (1,3) Autres produits et charges non courants (2,0) (0,8) Résultat opérationnel (7,6) 0,2 Résultat financier net (0,7) (0,1) Résultat net des activités poursuivies (8,8) 0,3 Résultat net des activités abandonnées (6,2) (1,2) RESULTAT NET PART DU GROUPE (15,2) (1,2) L'EBITDA s'établit à 2,4 M€ sur l'exercice 2019 (contre un EBITDA de 2,3 M€ au titre de l'exercice 2018) après prise en compte des impacts négatifs IFRS2 et IFRS 3R et l'effet positif de +3 M€ de la première application de la norme IFRS16. Le résultat opérationnel ressort négatif à hauteur de (7 623) K€, en raison d'une forte augmentation des dotations aux amortissement et provisions cette année à 7 943 K€, contre 1 335 K€ en 2018. Cette progression s'explique par la charge d'amortissement comptabilisée au titre de l'application de la norme IFRS16 pour un montant de 2,9 M€ (sans impact sur la trésorerie) ainsi que les dépréciations constatées sur les goodwill, liées à l'arrêt de l'activité Conseil en Espagne et l'arrêt des activités en Italie pour un montant de 3,7 M€ (sans impact sur la trésorerie). Il intègre également des charges de restructuration d'un montant de 1,6 M€ qui concernent principalement l'Allemagne. Le résultat financier représente, en 2019, une charge de (674) K€, contre (116) K€ en 2018. Il intègre les charges d'intérêts sur dettes locatives suite de l'application de la norme IFRS 16 pour un montant de 197 K€. Au total, le résultat des activités poursuivies s'élève à (8 801) K€ en 2019, contre 336 K€ en 2018. Après prise en compte de plus de 12 M€ d'impacts non-cash qui intègrent également la dépréciation des goodwill des pays nordiques, le résultat net part du Groupe ressort en perte de (15 197) K€ en 2019, contre une perte de (1 158) K€ en 2018. Situation financière Au 31 décembre 2019, les capitaux propres s'élèvent à 45,2 M€, contre 57,3 M€ à fin décembre 2018. Cette évolution renvoie à l'impact négatif des dépréciations de goodwill et charges liées aux activités cédées ou arrêtées pour un montant de près de 10 M€. La trésorerie de clôture ressort à 14,7 M€ pour des dettes financières de 18,2 M€ (hors dettes locatives de 6,2 M€ liées à l'application de la norme IFRS 16) soit un endettement net de 3,5 M€, contre une trésorerie nette de 1,3 M€ au 31 décembre 2018 3 / 5

Communiqué de presse - Avril 2020 Perspectives 2020 Sur le premier trimestre 2020, l'impact de la pandémie de Covid-19 a été limité. Sur la période, Artefact a réalisé une marge brute de 18,4 M€, en croissance proforma de 16,8% (+10,6% en publié). Cette solide progression a été portée par la dynamique toujours soutenue en France. Sur ce pays, la marge brute atteint 9,1 M€, soit une hausse de 22% par rapport au premier trimestre 2019. Sur le Reste de l'Europe, l'activité est en repli de 8% à comparer au repli de 13% enregistré sur l'ensemble de l'exercice 2019. L'activité réalisée aux Pays-Bas dégage une marge brute en hausse de 74%. Au Royaume-Uni, Artefact renoue avec la croissance avec une progression de sa marge brute de 3%. Sur les autres marchés, la marge brute est en progression de +58% à 4 M€ malgré une baisse de l'activité constatée en Chine sur les mois de Février et Mars, liée à l'impact du COVID-19 sur la zone. Données non auditées Publié Proforma Publié Marge brute en M€ T1 2020 T1 2019 Variation T1 2019 Variation France 9,1 7,5 +22% 7,5 +22% Reste de l'Europe 5,3 5,7 -8% 6,6 -20% Autres marchés 4,0 2,5 +58% 2,5 +58% TOTAL 18,4 15,8 +16,8% 16,6 +10,6% A compter de 2020, le Groupe a décidé de ne plus communiquer sur une marge brute détaillée entre activités de Conseil Data et Media. En effet, cette distinction perd aujourd'hui son sens opérationnellement en raison du nombre croissant d'offres et de projets clients mobilisant des ressources de plus en plus polyvalentes rendant l'allocation analytique moins pertinente. Depuis la seconde partie du mois de mars avec la mise en œuvre des mesures de confinement dans les principaux pays européens du Groupe, l'activité est impactée par une réduction importante des budgets engagées par les annonceurs. Les missions conseil résistent mieux malgré des décalages importants. Les opportunités d'extension de la base clients se sont logiquement réduites. Face à cette situation sans précédent, le Groupe a immédiatement pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de ses équipes tout en assurant la continuité de ses activités avec la généralisation du travail à domicile. Des mesures ont également été prises afin de limiter l'impact de cette situation sans précédent sur la rentabilité et la consommation de trésorerie : chômage partiel pour les collaborateurs confrontés à une baisse significative d'activité, encadrement strict des coûts, reports de charges sociales et d'échéances d'emprunts, affacturage, etc. Une demande de financement est enfin en cours dans le cadre du dispositif de Prêt Garanti par l'Etat. Ces décisions associées à la résistance de l'activité démontrée à ce jour permettent au Groupe de rester confiant dans sa capacité à traverser cette crise et à retrouver sa trajectoire de croissance dans un contexte qui demeure incertain. 4 / 5

Communiqué de presse - Avril 2020 Nos prochains rendez-vous (après bourse) : 23 juillet 2020 Marge brute du 1er semestre 2020 27 octobre 2020 Résultats du 1er semestre 2020 et Marge brute du 3ème trimestre 2020 FIN A propos d'Artefact I artefact.com Née de la fusion de la startup Artefact fondée à Paris en 2015 et de l'agence média NetBooster fondée en 1998, Artefact s'est imposée en 5 ans comme une référence en services data, spécialisée dans le conseil en data transformation et marketing digital « data-driven ». Fortement implantée sur de grands marchés mondiaux (Asie, Europe), Artefact est une nouvelle génération de société dont la mission est de transformer la donnée en impact business et de délivrer des résultats tangibles sur l'ensemble de la chaîne de valeur de ses clients. Aujourd'hui, l'offre Artefact - Conseil data, Marketing digital, Déploiement de technologies (IA et big data) et studio de Création - est au service de plus de 400 clients d'une clientèle diversifiée dont de nombreux leaders mondiaux. Artefact a créé en janvier 2019 son propre centre de R&D en IA et accompagne des groupes internationaux dans la création de leur Lab IA. Artefact est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (code ISIN : FR0000079683). Pour plus d'informations : Communication Financière Contact Presse ARTEFACT ACTIFIN Benjamin Hartmann Stéphane Ruiz / Victoire Demeestere Tel. 00 33 (0)1 40 40 27 00 Tel. 00 33 (0)1 56 88 11 11 investor-relations@artefact.com vdemeestere@actifin.fr 5 / 5