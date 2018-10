Artefact : 24 octobre 2018 – Rapport semestriel 2018

Rapport semestriel 2018

La technologie a transformé la vie des consommateurs.

Une nouvelle lignée de marques, comme Google, Netflix et Airbnb, s'est emparée du cœur et de l'esprit des consommateurs en disruptant le status quo qui existait dans tous les secteurs.

En améliorant continuellement leurs produits et leurs services via le digital, la data et l'IA, ces entreprises ont défini de nouvelles normes bien plus élevées en termes d'expérience client.

Et toutes les marques se doivent désormais d'atteindre ces nouveaux standards.

SOMMAIRE

Rapport d'activité.

Activité, résultats et situation financière

Etats financiers intermédiaires résumés.

Comptes consolidés résumés semestriels au 30 juin 2018

Compte de résultat consolidé 11

Bilan consolidé 12

Tableau de flux de trésorerie consolidé 12

Variation des capitaux propres consolidés 14

Etat du resultat net global 15

Notes annexes aux comptes consolidés 16

Rapport d'activité.

ACTIVITE, RESULTATS ET SITUATION FINANCIERE

1.

Faits marquants du premier semestre 2018

1.1

Acquisition en Chine de la société 8 Matic et de ses affiliés

Le 16 mars 2018, la Société a fait l'acquisition en Chine de la société 8 Matic et de ses affiliés opérant sous la marque NetBooster. Les sociétés acquises bénéficient d'une expertise digitale reconnue au carrefour du conseil, de l'activation média et de la création. Avec un effectif de près de 80 collaborateurs, elles ont dégagé une marge brute de 3 millions d'euros en 2017, en croissance organique de 30% par rapport à 2016, avec un EBITDA historiquement supérieur à 10%.

Fort de cette expertise, le Groupe sera en mesure de générer d'importantes synergies commerciales avec son réseau international, de développer le potentiel d'accompagnement de ses clients occidentaux sur la zone Asie Pacifique et d'occuper une position idéale pour profiter du décollage de la demande locale.

A l'issue de la transaction, Artefact devient actionnaire majoritaire de 8 Matic et de ses affiliés. Cet accord prévoit une montée progressive au capital au cours des quatre prochaines années à l'issue desquelles la Société détiendra 100% du capital.

Un paiement initial en numéraire d'un montant de 2 901 milliers d'euros a été effectué lors de l'acquisition, auquel viendront s'ajouter des compléments de prix payables au cours des quatre prochaines années. Ces compléments de prix dépendront des performances futures des sociétés acquises, avec un minimum garanti d'un montant total de 1 403 milliers d'euros. La différence entre le prix d'acquisition évalué à sa juste valeur et l'actif net transféré des sociétés 8 Matic s'élève à 3 750 milliers d'euros, comptabilisée en écart d'acquisition.

Préalablement à l'acquisition, le Groupe disposait depuis 2010 d'une participation de 17% dans l'une des sociétés reprise. Conformément à la norme IFRS 3R, cette participation a fait l'objet d'une réévaluation à la juste valeur par résultat, d'un montant de 637 milliers d'euros comptabilisée en écart d'acquisition.

Conformément à la norme IFRS 3R, les rémunérations complémentaires indexées sur les conditions contractuelles de présence et de performance sont considérées comme des « Rémunérations pour services postérieurs aux regroupements d'entreprises » et ont été comptabilisées à ce titre en compte de résultat. La charge correspondante comptabilisée dans les comptes au 30 juin s'élève à 673 milliers d'euros.

Les coûts de 162 milliers d'euros liés à cette acquisition ont été comptabilisés en « autres produits et charges opérationnels non courants ».

Conformément à IFRS 3, des modifications ultérieures sont possibles pour refléter la juste valeur des actifs acquis et des passifs estimés à la date de réalisation effective de l'opération. Ces valeurs seront déterminées au plus tard dans un délai de 12 mois à compter de la date d'acquisition. Par conséquent, l'allocation finale du prix d'acquisition pourra être différente de l'allocation provisoire incluse dans les présents comptes consolidés condensés.

1.2

Augmentation de capital d'un montant de 15,5 millions d'euros

Le 29 janvier 2018, la Société a réalisé une augmentation de capital d'un montant de 15,5 millions d'euros, réalisée par placement privé avec suppression du droit préférentiel de souscription auprès d'investisseurs qualifiés conformément à l'article L. 411-2 II du Code monétaire et financier. Cette opération, effectuée par construction accélérée d'un livre d'ordres, s'inscrit ainsi dans la mise en œuvre du plan stratégique 2018-2020.

La Société a ainsi émis 5 158 223 actions nouvelles d'une valeur nominale unitaire de 0,10 €, au prix unitaire de 3€, prime d'émission incluse, pour un montant total d'environ 15,47 millions d'euros, représentant 20% du capital social avant opération, dans le respect des dispositions de l'article L. 225-136 du Code de commerce.

L'opération a été mise en œuvre conformément à la 3ème résolution de l'Assemblée Générale mixte des actionnaires du 15 janvier 2018. Elle a été réalisée à un prix représentant une décote de 9,6% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action de la Société sur le marché Euronext Growth Paris, au cours des 6 derniers mois de bourse précédant la fixation du prix d'émission. Post augmentation de capital, le capital social de la Société est composé de 30 949 339 actions.