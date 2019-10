Artefact : 24 octobre 2019 – Artefact publie ses résultats semestriels 2019 et sa marge brute du 3e trimestre 2019

19 Rue Richer - 75009 Paris Relations Investisseurs Artefact Benjamin Hartmann CFO investor-relations@artefact.com Communiqué de Presse Paris, mercredi 24 octobre 2019 17:40 CEST Résultats semestriels 2019 : Marge brute : 34,47 M€, croissance proforma1 +10,5% en proforma EBITDAr : 1,16 M€ Décalage des objectifs fixés dans le cadre du plan stratégique 2018-2020 Artefact (FR0000079683 - ALATF - éligible PEA-PME) présente ses résultats consolidés au titre du premier semestre 2019. Le Conseil d'Administration s'est réuni le 21 octobre 2019 afin d'arrêter les comptes du Groupe pour le premier semestre 2019. Une croissance toujours portée par l'accélération des activités Conseil Data Après une activité 2018 en forte progression (+16% en proforma), Artefact affiche une croissance proforma de la marge brute de 10,5% au 1er semestre 2019. Cette progression reste portée par l'activité Conseil Data (40% de la marge brute semestrielle), en hausse de 46% par rapport au premier semestre 2018. Cette dynamique s'est en particulier illustrée par la conquête de nouveaux clients parmi lesquels L'Oréal, Oui.sncf, Axel Springer, Sephora, Heineken et Damac. Au cours du semestre, la relance de l'activité Média historique (60% de la marge brute semestrielle) a été poursuivie avec la conquête de nouveaux comptes à fort potentiel tels que Ooredoo, Biostime, Sisley, JohnLangLasalle, Sinodis & Stihl. Ces succès n'ont toutefois pas permis de compenser la perte de plusieurs clients historiques. Dans ce contexte, la marge brute proforma de l'activité affiche un repli de 5% sur le semestre. Un modèle validé en France : forte dynamique sur l'ensemble des activités En France (44% de la marge brute du semestre), où l'offre commune est déployée depuis fin 2017, la marge brute ressort en hausse de 25% à 15,1 M€. Toutes les activités contribuent à cette dynamique. Ainsi, sur l'activité Conseil Data, la progression de la marge brute affiche une hausse de 25%. L'activité Média est également au rendez-vous avec une progression de 26%. Ces performances illustrent la force du modèle aujourd'hui en place en France et en cours de déploiement à l'International. 1 Les données proforma du T1 2018 intègrent uniquement la contribution du mois de janvier 2018 de l'activité affiliation opérée au Danemark, en Norvège et en Finlande cédée fin janvier 2019 afin d'offrir une parfaite comparabilité des chiffres entre les deux périodes. 1 / 5

Communiqué de presse - Octobre 2019 Accélération sur les autres marchés Sur les Autres marchés adressés par le Groupe (Chine, Asie Pacifique, MENA et Brésil), les performances sont solides. Sur ces pays qui concentrent déjà plus de 15% de la marge brute du semestre, l'activité enregistre une forte accélération sur le semestre avec une marge brute en hausse de 75% (dont +90% au second trimestre). Un repli sur le reste de l'Europe qui masque les avancées commerciales en cours Enfin, sur le Reste de l'Europe (40% de la marge brute du semestre), la marge brute s'établit à 14,0 M€ (contre 16,1 M€ sur le S1 2018). En Allemagne, les deux budgets médias perdus au cours de l'année 2018 ont continué d'impacter la marge brute à hauteur d'environ 1,8 M€ sur le semestre. Au Royaume-Uni,l'activité du semestre montre des signes de redressement encourageants sans toutefois renouer encore avec la croissance. Dans ce contexte, le renouvellement du portefeuille de clients médias est aujourd'hui prioritaire conjointement à la montée en puissance de l'activité Conseil Data. Celle-ciaffiche une progression de plus de 45% sur le semestre, avec l'arrivée ou le renforcement d'équipes locales expérimentées. Des résultats qui reflètent l'évolution contrastée de l'activité et les investissements engagés pour préparer la croissance future Le Groupe a choisi d'appliquer la norme IFRS 16 selon la méthode rétrospective modifiée, sans retraitement des états financiers antérieurs. en M€ - Données non auditées S1 2019 S1 2018 Chiffre d'affaires 39,5 34,2 Marge brute 34,5 31,5 Charges de personnel (26,7) (22,7) Charges externes, autres produits et charges opérationnelles (6,6) (6,6) EBITDAr2 1,2 2,2 Retraitement des loyers - impact IFRS 16 1,6 - Charges de personnel - Paiement fondé sur des actions IFRS2 (1,5) (0,9) Charges de personnel - Rémunération pour services postérieurs (0,5) 0,5 aux regroupements d'entreprise IFRS 3R EBITDA 0,8 1,8 Dotation aux amortissements et provisions (2,0) (0,6) Autres produits et charges non courants (0.8) 0,2 Résultat opérationnel (2,1) 1,4 Résultat financier net (0,5) (0,4) Résultat avant impôt (2,5) 1,1 RESULTAT NET PART DU GROUPE (2,9) 0,6 2 EBITDAr : EBITDA retraité de l'impact IFRS2 des attributions d'actions gratuites et émissions d'actions de préférence, l'impact IFRS 3R lié aux rémunérations pour services postérieurs aux acquisitions ainsi que l'impact IFRS 16 lié au retraitement des charges de loyers. La Société a ainsi choisi de présenter un EBITDA retraité afin de mieux refléter sa performance opérationnelle, indépendamment de sa politique d'attraction et de rétention des talents ainsi que des modalités d'acquisitions dans le cadre de sa politique de croissance externe. 2 / 5

Communiqué de presse - Octobre 2019 Les résultats du semestre reflètent l'activité contrastée de la période et les investissements engagés pour préparer la croissance future en déployant l'offre commune Conseil Data Média sur l'ensemble des territoires adressés par le Groupe. La rentabilité de la France, où le modèle commence à prendre sa pleine mesure, confirme sa progression. Ainsi, l'EBITDAr ressort à 2 212 K€ en hausse de 30%. Cette croissance s'accompagne d'une nouvelle légère amélioration de la marge d'EBITDAr, représentant ainsi 14,6% de marge brute du premier semestre 2019 contre 14,1% sur la même période de 2018. Sur le Reste de l'Europe, le niveau d'activité, en deçà des attentes, conjugué à la progression des charges de personnel nécessaire pour redynamiser la zone a pesé sur les résultats. Ils ressortent ainsi en repli, avec un EBITDAr négatif à hauteur de 1 039 K€ contre une EBITDAr positif de 698 K€ sur le premier semestre 2018. Sur les Autres marchés, toujours en phase d'investissement pour accompagner la forte croissance, l'EBITDAr est proche de l'équilibre à -19 K€ (contre une perte de 161 K€ sur le premier semestre 2018). Au total, l'EBITDAr du groupe ressort à 1 155 K€ (contre 2 236 K€ au premier semestre 2018) représentant 3,4% de la marge brute du semestre. Il intègre une progression de près de 18% des charges de personnel (+4,0 M€) par rapport au premier semestre 2018, liée au renforcement des équipes, opéré pour le développement de l'activité Conseil Data sur l'ensemble des implantations. L'EBITDA s'établit à 805 K€ après prise en compte des impacts négatifs IFRS2 et IFRS 3R et l'effet positif de la première application de la norme IFRS16. Le résultat opérationnel est négatif à hauteur de (2 063) K€, intégrant 2 036 K€ de dotations aux amortissements et provisions (+1,4 M€ par rapport au premier semestre 2018). L'évolution est essentiellement liée à la charge d'amortissement comptabilisées au titre de l'application de la norme IFRS16. Le résultat opérationnel intègre également des charges non récurrentes à hauteur de plus de 800 K€ liés en particulier à la mise en œuvre des mesures de restructuration en Europe du Nord. Après prise en compte des charges financières (qui intègrent 0,1 M€ de charges d'intérêts sur passifs locatifs suite de l'application de la norme IFRS 16) et de l'impôt, Artefact affiche un résultat net part du Groupe en perte de 2 936 K€ (contre +574 K€ sur le premier semestre 2018). Une situation financière toujours maîtrisée Au niveau du bilan, les capitaux propres s'élèvent à 55,5 M€ au 30 juin 2019 (contre 57,3 M€ à fin décembre 2018). Le Groupe affiche un endettement net de 2,5 M€ (contre une trésorerie nette de 1,3 M€ au 31/12/18). Hors impact de la nouvelle norme IFRS 16, les dettes financières s'élèvent à 15,2 M€, stables par rapport au 31 décembre 2018. L'application d'IFRS 16 conduit à la comptabilisation d'une dette de location non-cash d'un montant 10,2 M€, augmentant d'autant le montant des dettes financières ainsi que des immobilisations corporelles à l'actif. 3 / 5

Communiqué de presse - Octobre 2019 Troisième trimestre : une croissance inférieure aux attentes Révision des objectifs fixés pour l'exercice Sur le troisième trimestre, la marge brute proforma3 progresse de 4% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cette évolution confirme les tendances observées sur la première partie de l'exercice. Sur l'activité Conseil Data (41 % de la marge brute de la période), la croissance reste très soutenue à +38%. L'activité Média reste en revanche difficile avec un recul de 12% de la marge brute proforma. En termes de zones géographiques, l'activité en France est stable, en intégrant une base de comparaison particulièrement exigeante (croissance de la marge brute proforma de 58% au troisième trimestre 2018). Sur le Reste de l'Europe, la marge brute ressort toujours en repli (-19% en proforma) à 5,9 M€, les efforts de renouvellement du portefeuille clients ne permettant toujours pas de compenser l'impact des pertes enregistrées au cours des derniers mois. Sur les Autres marchés, l'accélération se confirme avec une marge brute proforma de 3,8 M€ multipliée par plus de deux. La zone représente désormais près de 25% de la marge brute totale du trimestre. Les activités Conseil Data comme Média participent pleinement à cette accélération. Publié Proforma Marge brute en M€ T3 2019 T3 2018 Variation T3 2018 Variation France 5,9 5,9 0% 5,9 0% Reste de l'Europe 5,9 7,5 -21% 7,3 -19% Autres marchés* 3,8 1,8 +114% 1,8 +114% TOTAL 15,5 15,1 +3% 15,0 +4% Données non auditées * Les « Autres marchés » intègrent la zone Asie Pacifique - MENA et le Brésil Au regard de ces évolutions, l'objectif de croissance proforma initialement fixé à plus de 15% sur l'exercice 2019 ne pourra être atteint. Artefact anticipe désormais une croissance de sa marge brute supérieure à 10% sur l'exercice. Décalage des objectifs fixés dans le cadre du plan 2018-2020 L'évolution contrastée de l'activité constatée au cours des derniers mois amène également Artefact à décaler l'atteinte des objectifs fixés dans le cadre du plan stratégique 2018-2020. Pour rappel, ce plan prévoyait pour 2020 une marge brute de 100 M€ associé à une marge d'EBITDAr comprise entre 10 et 15%. La montée en puissance des activités Conseil Data et le déploiement de cette offre sur l'ensemble des implantations est en ligne avec le plan de marche. Le retour à une dynamique de croissance solide sur les activités Médias s'est en revanche révélé plus difficile qu'escompté, la relance commerciale n'ayant pas jusqu'ici permis de compenser la perte de clients historiques et matures. Cette relance, plus tardive que prévue, est aujourd'hui sur la bonne voie. Les pertes de budgets Médias sur le portefeuille historique sont aujourd'hui significativement compensées par la contribution à la marge brute des nouveaux clients. Dans ces conditions, les objectifs fixés dans le cadre du plan 2018-2020 sont décalés à 2022. A cet horizon, L'ambition de dépasser les 100 M€ de marge brute est désormais décalé en 2022. Sur le plan de la rentabilité opérationnelle, le Groupe se fixe également un objectif de marge d'EBITDAr compris entre 13 et 15% (correspondant au haut de fourchette de l'objectif initial). 3 Les données proforma du T3 2018 tiennent compte de la cession de l'activité affiliation opérée au Danemark, en Norvège et en Finlande réalisée fin janvier 2019 afin d'offrir une parfaite comparabilité des chiffres entre les deux périodes. 4 / 5

Communiqué de presse - Octobre 2019 Nos prochains rendez-vous (après bourse) : 30 janvier 2020 Marge brute de l'exercice 2019 FIN A propos d'Artefact I artefact.com Née de la fusion de la startup Artefact fondée à Paris en 2015 et de l'agence média NetBooster fondée en 1998, Artefact s'est imposée en 4 ans comme un leader européen de la data et de l'intelligence artificielle. Cotée sur le marché Euronext Growth Paris Stock Exchange, comptant près de 1 000 collaborateurs dans 19 pays et sur 4 continents, Artefact est une société « data-native » qui propose 4 offres complémentaires Conseil data, Marketing digital, Déploiement de technologies (IA et big data) et studio de Création - au service de plus de 600 clients dont de nombreux leaders mondiaux. Artefact a créé en janvier 2019 son propre centre de R&D en IA et accompagne des groupes internationaux dans la création de leur Lab IA. Pour plus d'informations: Communication Financière Contact Presse ARTEFACT ACTIFIN Benjamin Hartmann Stéphane Ruiz / Victoire Demeestere Tel. 00 33 (0)1 40 40 27 00 Tel. 00 33 (0)1 56 88 11 11 investor-relations@artefact.com vdemeestere@actifin.fr 5 / 5

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.