Artefact : 31 octobre 2019 – Rapport semestriel 2019

ARTEFACT | Rapport Semestriel 2019

La technologie a transformé la vie

des consommateurs.

Une nouvelle lignée de marques, comme Google, Netflix et Airbnb, s'est emparée du cœur et de l'esprit des consommateurs en disruptant le status quo qui existait dans tous les secteurs.

En améliorant continuellement leurs produits et leurs services via le digital, la data et l'IA, ces entreprises ont défini de nouvelles normes bien plus élevées en termes d'expérience client.

Et toutes les marques se doivent désormais d'atteindre ces nouveaux

standards.

