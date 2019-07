Artefact : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2019

Communiqué de Presse

Paris, mercredi 24 juillet 2019

17:40 CEST

Marge brute du 1er semestre 2019 : 34,4 M€, croissance proforma1 de 10%

Progression de 45% de l’activité Conseil Data qui représente désormais 40% de l’activité du groupe

Objectif 2019 confirmé : Croissance de la marge brute proforma > 15%

Artefact (FR0000079683 – ALATF – éligible PEA-PME) publie aujourd’hui une marge brute de 34,4M€ au titre du 1er semestre 2019 en croissance proforma de 10% (9% en données publiées). Sur le 2nd trimestre, la marge brute s’élève à 17,8 M€, en croissance de 9% (en proforma et en données publiées).

Publié Proforma Marge brute en M€ S1 2019 S1 2018 Variation S1 2018 Variation France 15,1 12,1 +25% 12,1 +25% Reste de l’Europe 14,0 16,4 -15% 16,1 -13% Autres marchés* 5,4 3,0 +75% 3,0 +75% TOTAL 34,4 31,5 +9% 31,2 +10%

Données non auditées

* Les « Autres marchés » intègrent la zone Asie Pacifique - MENA et le Brésil

Forte croissance en France et sur les Autres marchés

Après une activité 2018 en forte progression (+16% en proforma), la dynamique de croissance organique se confirme avec une progression proforma de la marge brute de 10% au 1er semestre 2019.

La France, où l’offre commune Conseil Data Média prend désormais sa mesure, la marge brute franchit le cap de 15 M€ sur le 1er semestre de l’exercice 2019 contre 12,1 M€ en 2018, représentant une croissance de 25%. La France poursuit ainsi sa trajectoire de croissance, toujours portée par la réussite commerciale de l’activité historique Conseil Data d’Artefact en croissance de plus de 30% sur le semestre.

Les performances sont également solides sur les Autres marchés adressés par le Groupe (Chine, Asie Pacifique, MENA et Brésil). Sur ces marchés, l’activité affiche une forte accélération (+90% au T2 2019 contre +65% au T1 2019), soutenue tant par la dynamique de l’activité Conseil Data que Média.

Sur le Reste de l’Europe, l’évolution de la marge brute du 1er semestre 2019 reste contrastée à 14,0 M€ (contre 16,4 M€ sur le S1 2018). Cette évolution intègre néanmoins une inflexion de tendance positive. Ainsi, après un 1er trimestre en repli de 17% (en proforma), le second trimestre ressort en baisse plus limitée de 10% (en proforma).

En Allemagne, les deux budgets médias perdus au cours de l’année 2018 ont continué d’impacter la marge brute à hauteur d’environ 1,8 M€ sur le semestre. Au Royaume-Uni, l’activité du semestre montre des signes de redressement encourageants au second trimestre sans toutefois renouer encore avec la croissance. Sur ces deux pays, la reconquête de nouveaux comptes Média est aujourd’hui engagée et l’activité devrait bénéficier de la montée en puissance du Conseil Data dont l’activité en Europe a progressé de plus de 40% sur ce semestre, avec l’arrivée ou le renforcement d’équipes locales expérimentées. Sur les Pays-Bas, l’Italie et l’Espagne et les Nordics, l’activité a retrouvé la voie de la croissance sur le 2ème trimestre de l’exercice.

Hausse de la marge brute au S1 portée par la forte croissance de l’activité Conseil Data

Comme attendu, l’activité Conseil Data (40% de la marge brute semestrielle) a confirmé sur la période sa solide montée en puissance avec une marge brute en hausse de 45% par rapport à la même période de l’exercice précédent. Cette dynamique s’est en particulier illustrée par la conquête de nouveaux clients parmi lesquels L’Oréal, Oui.sncf, Axel Springer, Sephora, Heineken et Damac.

La relance de l’activité Média historique (60% de la marge brute semestrielle) est sur la bonne voie, la marge brute ressort à 20,7 M€ en repli limité proforma de -5%. Le gain de nouveaux clients tels que Ooredoo, Biostime, Sisley, JohnLangLasalle, Sinodis & Stihl traduit les efforts de redynamisation de l’activité réalisés ces derniers mois afin d’accompagner le renouvellement du portefeuille clients.

Perspectives 2019 : Hausse de la marge brute proforma supérieure à 15%

La puissante dynamique de croissance organique confirmée en France et sur les Autres marchés devrait s’accompagner d’une amélioration de la rentabilité opérationnelle du Groupe sur l’ensemble de l’année, malgré la contribution encore négative sur le 1er semestre 2019 de la zone Reste de l’Europe. Dans ce contexte, la priorité des prochains mois ira à la redynamisation des filiales européennes qui doivent à leur tour s’imposer comme de véritables moteurs de croissance et de profitabilité pour le Groupe.

Au regard de ces perspectives favorables, Artefact réaffirme sa confiance sur sa capacité à afficher une croissance de plus de 15% de sa marge brute proforma. Cette accélération de la croissance prévue sur la seconde moitié de l’année devrait s’intensifier sur l’exercice 2020.

A propos d’Artefact I artefact.com

Née de la fusion de la startup Artefact fondée à Paris en 2015 et de l’agence média NetBooster fondée en 1998, Artefact s’est imposée en 4 ans comme un leader européen de la data et de l’intelligence artificielle. Cotée sur le marché Euronext Growth Paris Stock Exchange, comptant près de 1 000 collaborateurs dans 19 pays et sur 4 continents, Artefact est une société « data-native » qui propose 4 offres complémentaires - Conseil data, Marketing digital, Déploiement de technologies (IA et big data) et studio de Création – au service de plus de 600 clients dont de nombreux leaders mondiaux. Artefact a créé en janvier 2019 son propre centre de R&D en IA et accompagne des groupes internationaux dans la création de leur Lab IA.

1 Les données proforma du T1 2018 intègrent uniquement la contribution du mois de janvier 2018 de l’activité affiliation opérée au Danemark, en Norvège et en Finlande cédée fin janvier 2019 afin d’offrir une parfaite comparabilité des chiffres entre les deux périodes.





