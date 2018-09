Artefact : annonce quatre nominations stratégiques

11/09/2018 | 18:13

Artefact, agence digitale spécialisée dans le renouvellement de l'expérience client, annonce ce mardi 'quatre nominations importantes sur ses activités opérationnelles stratégiques', 'en ligne avec la volonté [des fondateurs et dirigeants] de révolutionner le monde des agences'.



Ainsi, Frederic Joseph devient Chief Activation Officer. Pascal Coggia prend pour sa part le rôle de Global Head of Data & Consulting. Edouard de Mezerac sera, lui, Senior Partner Consulting & Data pour Artefact China. Enfin, Ricardo Catalano est le nouveau CEO France.



Selon Artefact, il s'agit d'une 'nouvelle étape dans le déploiement international de l'expertise unique d'Artefact au carrefour du conseil en stratégie, du marketing digital et des technologies basées sur la data et l'IA'.





