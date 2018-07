Artefact : gagne +3%, un analyste reste à l'achat

25/07/2018 | 14:09

Le titre gagne près de +3% à la Bourse de Paris après l'annonce de ventes semestrielles bien orientées.



Invest Securities confirme ce matin son conseil d'acheter l'action de l'agence de marketing numérique Artefact (ex-NetBooster). L'objectif de cours est maintenu - pour l'instant du moins - à 4 euros.



Selon une note de recherche, 'alors que les objectifs 2020 présentés à l'automne 2017 pouvaient paraître particulièrement ambitieux à l'époque, l'accélération de la croissance de la marge brute au T2 18 (+22% en pro forma après +14% au T1) démontrent que le management est au rendez-vous, voire même en avance sur son plan de marche et nos attentes'.



Bref, selon le bureau d'études parisien, 'Artefact est parfaitement positionné pour surfer sur la vague du marketing digital'.



Les analystes indiquent enfin que leur objectif de cours pourrait être relevé après la publication des comptes semestriels du groupe, le 23 octobre, sous réserve d'amélioration nette de la rentabilité et de la génération de trésorerie.



