ARTMARKET COM : plus forte baisse du SRD à la clôture du vendredi 12 juin 2020

Données financières EUR USD CA 2019 8,35 M 9,44 M - Résultat net 2019 0,92 M 1,04 M - Dette nette 2019 0,23 M 0,26 M - PER 2019 68,7x Rendement 2019 - Capitalisation 58,1 M 66,2 M - VE / CA 2018 11,7x VE / CA 2019 7,60x Nbr Employés 45 Flottant 69,6% Tendances analyse technique ARTMARKET.COM Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Dirigeants Nom Titre Thierry Ehrmann Chairman & Chief Executive Officer Nabila Arify Chief Financial & Administrative Officer Nadège Ehrmann Secretary General & Director Sydney Ehrmann Director Kurt Ehrmann Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) ARTMARKET.COM -8.10% 66 ALIBABA GROUP HOLDING 1.48% 577 651 MEITUAN DIANPING 62.51% 124 070 SHOPIFY INC. 82.38% 86 555 PINDUODUO INC. 89.08% 85 642 JD.COM, INC. 62.48% 84 640