Artprice by Art Market a lancé l'initiative auprès d'auteurs d'anticipation d'écrire des finance-fictions dans un horizon très proche, tel un laboratoire de prospectives incluant le Marché de l'Art.

Nous sommes lundi 24 Octobre 2023, voici le billet économique de la célèbre rédaction de "Protect your Money".

La France vient d'emprunter 45 milliards d'euros en une seule journée à long terme et à taux négatifs. Cela fait désormais deux fois que la France émet plusieurs dizaines de milliards d'euros à 30 ans à taux négatifs. Pour cette échéance, le taux est passé de -1,10% à -1,15% aujourd'hui.

A court, moyen et long terme, la France emprunte à taux négatifs, comme chaque pays de l'Union Européenne. Aux Etats-Unis, les demandes insistantes du Président Trump en 2019, qui réclamait à la FED des taux négatifs, ont été entendues après sa réélection en 2020. Enfin, Larry Gagosian, représentant la première fortune américaine, est le Conseiller personnel de Donald Trump. Il est vrai que l'acquisition pour 4,8 milliards de dollars du Salvator Mundi, qui trône dans le bureau ovale, a contribué à sa nomination.

Salvator Mundi ©2019 thierry Ehrmann - courtesy of Organ Museum / Abode of Chaos

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/10/salvator-mundi-999-thierry-ehrmann.jpg]

De manière très paradoxale, les investisseurs à la recherche de placements sûrs sont prêts à concéder de plus en plus d'argent, en prêtant à perte. Un comble ... Mais la réalité est bien pire, une grande partie des financiers spécule sur une poursuite abyssale des taux négatifs dans le monde.

Plusieurs économistes et essayistes ont alerté les décideurs sur cette pratique contraire à la règle fondamentale du taux d'usure qui régit l'économie mondiale depuis la nuit des temps. Ils pointent du doigt le danger grandissant de l'impossibilité de revenir sur des bases plus saines et conformes que sont les taux d'intérêt positifs, au fur et à mesure que les taux négatifs deviennent la norme.



"Ce processus est irréversible" affirme même l'économiste chinois Wan Huan Xi, Prix Nobel d'économie cette année dans son éditorial de cette semaine sur le New York Times. "Cela signe l'arrêt de mort du système bancaire tel que nous l'avons connu" ajoute-t-il, avant de terminer : "La seule issue est la concentration du système bancaire et la nationalisation planétaire par des instances de régulation mondiales au-dessus des banques centrales."

Face à cette spirale destructrice de l'épargne et du capital, certains investisseurs audacieux et éclairés explorent avec succès depuis plusieurs années maintenant d'autres pistes de placements.

- les Cryptomonnaies,

- l'Or,

- l'Art.

Si les cryptomonnaies ont eu le vent en poupe fin 2020, elles ne connaissent plus le même engouement car l'embrasement d'un "helicopter money" est une gigantesque dilution qui pèse sur les cours. L'Eurobit s'est par exemple effondré de 44% la semaine dernière, créant une terrible panique chez les épargnants comme les grands argentiers et les Banques centrales. Un communiqué commun de la BCE et de la FED annonce un plan de sauvetage des cryptomonnaies grâce à des taux négatifs allant jusqu'à -3,6% ainsi qu'une reprise immédiate du QE (Quantitative Easing). Le Président de la start-up Bitcoin Europa concède que le risque augmente de jour en jour. "Nous pouvons craindre un effondrement des cours, si la stratégie de l'helicopter money perdure. En effet, la cryptomonnaie obéit in fine aux même règles que les monnaies physiques dévaluées à chaque nouvelle émission de papier".

Par ailleurs, nous ne pouvons que renouveler nos mises en garde en raison du risque permanent d'attaque informatique, comme ce fut le cas en Octobre 2021, avec une paralysie complète du système de cotation et d'échange pendant 5 jours entraînant à la reprise le premier véritable krach des cryptomonnaies.

L'or a atteint des sommets très récemment. Il a toujours été un placement refuge. Cependant, depuis l'apport du calculateur quantique chinois "Le Maître du Monde", qui dessine les contours d'une équation alchimique raisonnablement envisageable à court terme, le cours de l'or a subi une forte correction sur des prises de bénéfices appuyées et affiche un recul de 35% sur les sommets.

Selon le chimiste islandais Ragnar Eriksson, qui a participé au sein d'un collège international à l'élaboration du programme chinois "Le Maître du Monde" : « La mise en application réelle n'est plus une utopie. Nous savons produire du métal aurifère avec une énergie maîtrisée qui permet de sortir l'once d'or à 450 USD ».

Nous sommes donc neutres désormais sur l'or compte tenu de ces nouveaux paramètres laissant supposer une production industrielle d'or avec des coûts maîtrisés.

L'Art tient la cote depuis 25 ans. C'est le grand vainqueur de la mondialisation et de la dématérialisation. Comme le souligne Artmarket.com (ex Artprice), acteur global du Marché de l'Art : « Nous avons des rendements constants sur l'Art ancien et croissants sur l'Art Moderne et Contemporain ».

Le fonds de placement dans l'Art, "Artprice 100", géré par Artmarket.com dont l'encours ne cesse d'augmenter du fait des souscriptions des investisseurs et épargnants, affiche un rendement annuel de 27% sur l'Art Contemporain. Il faut dire que le monde entier, friand de nouveauté et d'originalité, semble également se tourner vers ce segment artistique pour se singulariser socialement. Il est vrai qu'Artmarket a désormais dans son conseil de surveillance, 18 représentants des plus grandes banques mondiales nord-américaines, européennes et de la grande Asie.

Sollicité régulièrement par le FMI et la Banque Mondiale, le conglomérat Artmarket devient le référent étalon dans un monde numérique où les épargnants comme les grands argentiers échaudés par ces désastres répétitifs trouvent un havre de stabilité, croissance et sécurité dans le Marché de l'Art qui est désormais contrôlé par Artmarket présent sur les cinq continents.

thierry Ehrmann, PDG d'Artmarket.com, le référent mondial du Marché de l'Art, déclare : « Nous savions que le Marché de l'Art serait un refuge, mais les faits dépassent encore nos prévisions les plus ambitieuses. L'engouement est tel que nous refusons des offres de rapprochement des GAFAs concernant notre groupe chaque jour car nous sommes le cœur du système depuis maintenant presque trois siècles, avec le plus grand fonds documentaire de parchemins, manuscrits et catalogues qui retracent toute la traçabilité des œuvres d'art depuis la nuit des temps dans un Bunker ultra-sécurisé dans un emplacement maintenu secret. »

Cependant, le Wall Street Journal/Wired, de sources sûres, a localisé cet emplacement militarisé en plein coeur de l'Islande avec l'accord secret du gouvernement islandais.

« Nos serveurs ultra-sécurisés basés sur l'IA détiennent sur l'ensemble des meta-datas sans lesquelles tout investissement dans l'Art s'apparenterait à la Roulette Russe ».

thierry Ehrmann conclut : « Nous avons toujours su depuis 1999 que le Marché de l'Art était le plus vieux marché du monde où l'homme échangeait des œuvres d'art pour pratiquer le commerce avant même de frapper monnaie. Nous trouvons dans ce Chaos financier et économique planétaire le Graal qui permet au monde de trouver un sanctuaire pour son salut financier ».

Artprice by Art Market a lancé l'initiative auprès d'auteurs d'anticipation d'écrire des finance-fictions dans un horizon très proche, tel un laboratoire de prospectives. Bien évidemment, par son caractère fictionnel, cette dépêche ne saurait constituer de quelque manière que ce soit un élément d'information juridique, financier ou économique.

Copyright 1987-2019 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

A propos d'Artmarket :

Artmarket.com est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear : 7478 - Bloomberg : PRC - Reuters : ARTF.

Découvrir Artmarket avec son département Artprice en vidéo : https://fr.artprice.com/video

Artmarket avec son département Artprice fut fondée en 1997 par thierry Ehrmann qui est son PDG. Artmarket et son département Artprice est contrôlée par le Groupe Serveur créé en 1987. Voir biographie certifiée de Who's who © :

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/10/biographie_oct2019_WhosWho_thierryEhrmann.pdf

Artmarket est l'acteur global du Marché de l'Art avec entre autres son département Artprice qui est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 700 000 Artistes.

Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de 180 millions d'images ou gravures d'œuvres d'Art de 1700 à nos jours commentées par ses historiens.

Artmarket avec son département Artprice, enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 6300 Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 7200 titres de presse dans le monde. Artmarket.com met à la disposition de ses 4,5 millions de membres (members log in), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des œuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères (enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de l'article L 321.3 du Code du Commerce).

Artmarket avec son département Artprice, possède le label étatique « Entreprise Innovante » par la Banque Publique d'Investissement (BPI) (pour la deuxième fois en novembre 2018 pour une nouvelle période de 3ans) et développe son projet d'acteur global sur le Marché de l'Art.

Le Rapport du Marché de l'Art Contemporain 2019 :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2019

Le Rapport Annuel Artprice by Artmarket du Marché de l'Art mondial 2018 publié en mars 2019 : https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2018



Sommaire des communiqués d'Artmarket avec son département Artprice :

http://serveur.serveur.com/press_release/pressreleasefr.htm

Suivre en temps réel toute l'actualité du Marché de l'Art avec Artmarket et son département Artprice sur Facebook et Twitter :

https://www.facebook.com/artpricedotcom (4,5 millions d'abonnés)

https://twitter.com/artmarketdotcom

https://twitter.com/artpricedotcom

Découvrir l'alchimie et l'univers d'Artmarket et son département Artprice http://web.artprice.com/video dont le siège social est le célèbre Musée d'art contemporain Abode of Chaos dixit The New York Times / La Demeure du Chaos: https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999

(4,0 millions d'abonnés)

L'Obs - Le Musée du Futur : https://youtu.be/29LXBPJrs-o

https://vimeo.com/124643720

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999

Contact d'Artmarket.com avec son département Artprice

Contact ir@artmarket.com

Information non réglementée :

Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-60815-artmarket-2023-october-24-fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews