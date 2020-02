Artmarket.com : Artmarket.com : 30 trimestres consécutifs de croissance, une prouesse dans une économie instable. Résultats record pour 2019, perspectives 2020.

Chiffre d'affaires en K€** 4T2019 4T2018 en % Internet 2440 2324 + 5 % Opérations de courtage aux enchères par la Place de Marché Normalisée * * Indices et prestations 110 108 Total 4ème trimestre 2019 2550 2432 + 5 %

* NS

** NB : Le CA du T4 2019 en hausse de 5% ne comporte pas la Chine, Hong Kong et Taïwan qui figurent dans le T4 2018 et l'année 2018. Le CA manquant est désormais contractuellement géré par Artron depuis le 1er janvier 2019 (voir paragraphe ci-dessous). Voir Rapport Financier Annuel 2018 du 16/04/2019 et le document de référence Artprice 2018 déposé à l'AMF le 25 juin 2019 (le chapitre 4.2.1).

Chiffre d'affaires en K€** 2019 2018 en % Internet 8250 7758 + 6,3 % Opérations de courtage aux enchères par la Place de Marché Normalisée * * Indices et prestations 236 329 - 28 % Total annuel 8486 8087 + 5 %

Les comptes annuels 2019 présenteront, dans les bilans arrêtés en Avril 2020, l'impact du contrat de distribution exclusive pour la Chine entre Artprice by Artmarket.com et Artron.

Artmarket.com avec son département Artprice enregistre un 30ème trimestre consécutif de croissance de ses revenus, qui permettra de présenter au marché les meilleurs résultats annuels de son histoire.

Cette tendance va croître fortement en 2020, ce pour plusieurs raisons.

I. L'avenir économique vertueux s'inscrit inéluctablement dans l'industrie numérique



Il est écrit désormais que l'industrie numérique s'impose comme la première industrie mondiale car les progrès techniques et scientifiques ont été tels au cours de ces deux dernières décennies que le monde entier est connecté à Internet à 93%. Il se vend plus de 2,12 milliards de smartphones, tablettes et PC ultraportables dans le monde chaque année, soit 5,8 millions par jour, avec des débits de plus en plus rapides. La connectivité s'accélère exponentiellement avec le déploiement mondial de la 5G, de la fibre et des constellations en orbite basse d'Internet très haut débit avec déjà plus de 3000 satellites de OneWeb® et Starlink® opérationnels en 2020.

Il y a donc 5.8 millions de personnes qui accèdent chaque jour à Internet avec des portables de dernière génération 4G/5G, ce qui correspond parfaitement aux banques de données d'Artprice by Artmarket avec des photographies de très hautes résolutions sur les millions d'oeuvres.

Ces deux facteurs sont extrêmement porteurs pour le développement de l'industrie numérique et donc d'Artmarket.com dont la clientèle consulte, par ses besoins précis, systématiquement en Internet mobile (chiffres officiels Google Analytics), ce qui représentera 95 % en fin 2020.

En effet, l'Internet mobile colle parfaitement aux besoins des acteurs du Marché de l'Art, amateurs, collectionneurs et professionnels, qui consultent les banques de données d'Artmarket.com d'où qu'ils soient avec un accès instantané à l'information recherchée avec les outils d'aide à la décision uniques au monde de 2020 :

https://fr.artprice.com/artiste/23640/baishi-qi/indice

Cela se traduit notamment par une explosion de la fréquentation quotidienne de nos banques de données. Selon les chiffres officiels Google Analytics, pour le mois de décembre 2019, Google constate 30,2 millions d'users avec leurs sessions, donnant une progression de 44,02% sur novembre 2019.

Nous sommes dans l'âge d'or des données, elles deviennent de plus en plus précieuses et indispensables. Celles du économétrique d'Artprice sont exactement dans ce cas puisqu'elles s'accroissent au fil des ventes, des nouveaux artistes, des nouveaux événements, enrichissant de ce fait à la fois les requêtes des clients d'Art Market par leur exhaustivité et le propre patrimoine d'Artmarket.com renforçant ainsi son Leadership mondial.

II. Le Marché de l'Art, comme la quasi-totalité des marchés spécifiques, n'échappe pas à cette mutation et Artmarket.com est le Leader mondial de l'Information du Marché de l'Art

Le monde en 2020 change de paradigme, avec la dématérialisation intégrale par Internet. Comment imaginer en effet prospérer dans un marché en faisant l'impasse sur du Contenu numérique propriétaire à caractère mondial (Proprietary Content) ?

Cela semble impossible. De plus, Artprice by Artmarket opère sur un marché mondial, historique, qui bénéficie pleinement des nouvelles technologies pour prospérer. Depuis 23 ans et les balbutiements d'Internet, avec des débits qui paraissent désormais d'un autre âge, l'évolution est exponentielle. C'est cette évolution qui a permis à Artprice by Artmarket de devenir la référence mondiale dans son domaine en ayant protégé par la propriété intellectuelle ses brevets logiciels, le contenu de ses banques de données par le droit sui generis et ses marques.

Les perspectives d'Artmarket.com en 2020 sont très favorables.



III . L'environnement des taux négatifs ou voisins de zéro est très favorable au Marché de l'Ar t

Les investisseurs sont à l'affût d'alternatives rentables aux placements classiques qui pâtissent de leurs très faibles rendements. L'alternative est de se concentrer sur des achats d'actifs non reproductibles, comme l'Or et évidemment l'Art qui devient chaque jour un peu plus à Une de l'info au gré des ventes aux enchères qui ponctuent régulièrement l'actualité du Marché de l'Art sur chaque continent. Le rendement annuel pour les œuvres d'art est de l'ordre de 7% dès 50K€ et de 11% dès 100K€.

IV. Les fonds de placement dans l'Art sont une aubaine pour Artmarket.com et son indice Artprice100®

L'Art se financiarise et Artmarket.com est déjà sollicitée par des fonds de placement dans l'Art qui voient le jour, avec en particulier la pertinence de son indice Artprice100® dont le rendement est excellent. Les banques de données d'Artmarket.com seront indispensables pour réaliser les meilleurs investissements et son expertise sera source de nouveaux revenus.

https://www.actusnews.com/fr/ARTPRICE/cp/2019/07/15/artprice100-copy-nbsp-les-blue-chips-du-marche-de-l_art-aussi-performantes-que-les-fleurons-de-l_economie-americaine

V. De nouveaux clients pour Artmarket.com avec la maîtrise et l'exploitation du Big Data par l'Intelligence Artificielle en 2020

Comme annoncé, le projet commun « Ajouter un zéro » porté par Artmarket avec Vahumana relève d'une méthode scientifique et philosophique pour changer le périmètre économique d'Artmarket.



Grâce à l'intelligence artificielle (IA/AI) et le Big Data, dont Artmarket et Artprice ont depuis longtemps mesuré et anticipé l'impact immense et révolutionnaire sur l'industrie du numérique, Artmarket.com va proposer très prochainement des abonnements sur mesure pour répondre à chaque besoin de ses clients et membres. En effet, il existe un potentiel énorme de CA généré par ses membres non payants depuis des années qui appartiennent à Artmarket et Artprice mais qui ne trouvaient pas jusqu'alors la bonne formule d'abonnement alors qu'ils étaient demandeurs.

Artmarket.com bénéficie par son célèbre département d'économétrie Artprice, pour la deuxième fois, du label étatique « Entreprise Innovante » de la Banque Publique d'Investissement (BPI) qui a pleine vocation à accompagner ces projets.

En effet, Artmarket.com est la seule société au monde à être cotée en bourse sur un marché réglementé dont l'unique industrie est de générer chaque année, d'une part, des milliards de métadonnées propriétaires et normalisées sur le Marché de l'Art mondial depuis des siècles et d'autre part, de stocker et traiter désormais en temps réel par l'Intelligence Artificielle et le Big Data des milliards de requêtes structurées (Log) entrantes annuelles, gratuites ou payantes.

Les salles blanches d'Art Market savent gérer des Téraoctets d'information avec des processeurs issus de la R&D qui vont permettre, grâce aux algorithmes propriétaires et programmes d'Intelligence Artificielle, de convertir en nouveaux clients des millions de prospects qu'Artmarket.com possède grâce à son département Artprice et son historique de 23 ans dans le strict respect des réglementations en vigueur dans chaque pays.

VI. Impact positif de Artmarket pour 2020.

Depuis l'AGE historique du 30 Septembre 2019, qui a validé en tous points la stratégie de changement de dénomination et d'extension de l'objet social d'Artprice.com vers Artmarket.com ainsi que ses statuts, nous constatons de très nombreuses retombées positives, garantes de la pérennité de notre croissance.

La communication d'Artprice se fait désormais en artmarket.com par le réseau le plus puissant au monde PRNewswire Cision (120 ans d'existence) qui diffuse en 18 langues chaque semaine sur les 5 continents les dépêches d'informations d'Artmarket qui touchent 2,1 milliards d'utilisateurs finaux (constat d'huissier Maître Pons). Artmarket pense à juste titre que s'appeler artmarket.com était déjà un véritable actif incorporel d'une très forte valeur ajoutée. En effet, en dehors de la valeur propre du DNS, elle savait qu'il était inévitable de passer par la sémantique Art Market pour parler véritablement du Marché de l'Art dans le monde comme le font 100% des médias de presse écrite, audiovisuelle et Internet.

Rien d'étonnant en effet car il n'existe pas de terme plus fédérateur pour parler du Marché de l'Art. Artmarket.com devient incontournable. Artmarket sur Internet, absorbe de jour en jour, de manière rationnelle et scientifique, la quasi-intégralité de l'information sur le Marché de l'Art.

S'appeler ArtMarket.com est l'équivalent instantané d'une véritable campagne mondiale de communication et de notoriété de plusieurs dizaines de millions d'euros sur plusieurs années.

Pour s'en rendre compte factuellement, il suffit de consulter Google avec la requête « Art Market » où Artmarket sort nativement sans le moindre Google Ads parmi les 5 premiers résultats natifs sur 5,4 milliards de résultats.

VII. Autre impact positif de Artmarket.com : « les Maisons de Ventes nous sollicitent comme jamais pour assurer la promotion de leurs ventes futures ».

Les Maisons de Ventes ont été les premières à comprendre l'impact d'Artmarket.com. En effet, ces dernières sollicitent Artmarket.com de plus en plus pour assurer la promotion de leurs ventes futures via les banques de données et les réseaux sociaux d'Artmarket, notamment en lançant des publications spécifiques. L'hypothèse qu'Artmarket.com devienne instantanément une marque mondiale fédératrice et consensuelle est amplement vérifiée, bien au-delà de toutes ses projections pour 2020/2025.

Enfin, Artmarket en 2020 n'a aucun emprunt obligataire et une absence de dette bancaire. Artmarket n'a jamais fait l'objet d'augmentation de capital, à la stricte exception des opérations antérieures de levées d'options réservées à ses salariés. Ceci résulte d'une volonté affichée du Conseil d'administration d'Artmarket et de son PDG Fondateur thierry Ehrmann, premier actionnaire par sa holding (qui n'a jamais vendu le moindre titre depuis de très nombreuses années) afin de ne pas diluer ses actionnaires, ni d'affaiblir le cours de l'action.

